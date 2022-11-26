民眾上街抗議封控後 新疆：嚴厲打擊暴力抗拒防疫等行為

中國/社會/新冠疫情

在封控3個多月，新疆首府烏魯木齊市一棟居民樓周四晚發生致命火災後，當地民眾罕見地在周五上街抗議，提出“停止封控”等訴求。烏魯木齊市委常委、宣傳部部長隋榮周六宣布，烏魯木齊全市“已實現社會面基本清零目標”，將分3階段有序恢復低風險區居民生活秩序。此外，中共新疆自治區黨委周六上午召開常委會，強調“依法依規嚴厲打擊造謠傳謠、煽動滋事、暴力抗拒疫情防控措施等違法犯罪行為，堅決維護疫情防控秩序。”

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根據在社交媒體上流傳的視頻顯示，周四晚發生的一場致命火災引發了當地民眾對長期封控措施的憤怒。周五晚上，人群走上烏魯木齊街頭，高呼“停止封控”等訴求以表達不滿。視頻顯示，人們在一個廣場上唱着中國國歌，而其他人則喊着他們想從封控中釋放出來。經路透社核實，這段視頻是從烏魯木齊發出的，當地的400萬居民中有許多人受封控措施影響長達100天之久。

抗議活動發生後，烏魯木齊市委宣傳部長隋榮在周六的疫情防控工作新聞發布會上表示，“經過廣大市民朋友和我們一起耐心堅守，不懈努力，特別是經過最近一段時間的集中攻堅，烏魯木齊市疫情防控工作取得重大階段性成果，經評估，已實現社會面基本清零目標。同時，要清醒地認識到，烏魯木齊市仍有一定數量的高風險區，疫情傳播風險依然存在，防控成果還需持續鞏固。”他稱，經烏魯木齊市疫情防控工作指揮部研究，將分三個階段有序恢復低風險區居民生活秩序。

據官媒新華社報導，中共新疆維吾爾自治區黨委常委會11月26日上午召開會議。會議指出，“要堅持第九版防控方案、落實二十條優化措施，盯緊重點鏈條重點部位，更加科學精準推進核酸檢測、流調排查、隔離轉運等工作，加快推動社會面見底清零，穩步有序恢復正常生產生活秩序。”

會議強調，“要堅持實事求是，講真話、報實情、辦實事，既要反對不負責任的態度，又要力戒簡單化、‘一刀切’、層層加碼等做法，不斷提高防控質效。要紮實做好防疫期間維護穩定工作，依法依規嚴厲打擊造謠傳謠、煽動滋事、暴力抗拒疫情防控措施等違法犯罪行為，堅決維護疫情防控秩序。”

同時，會議還要求以更大力度落實“意識形態工作責任制”，提升領導幹部媒介素養和“輿論引導水平、用網治網能力”。還包含持續豐富拓展資訊發布管道和方式，依法依規準確發布權威資訊，及時做好政策措施宣傳解讀，完善重大輿情和突發事件輿論引導機制，提升突發事件應對處置效率，切實提高輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。