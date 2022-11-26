澤連斯基呼籲加強對俄制裁 將油價上限定在每桶30至40美元

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烏克蘭總統澤連斯基周六表示，俄羅斯石油價格上限應定在30至40美元每桶，即低於七國集團提議的水平。澤連斯基周六在首都基輔主持一場峰會，以推動黑海穀物出口協議，並向最容易遭受饑荒和乾旱侵襲的國家出口糧食。

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路透社報道，歐盟對俄羅斯石油的制裁將於12月5日正式生效，歐盟希望在經濟上限制入侵烏克蘭的俄羅斯，但同時避免制裁對石油市場造成巨大的衝擊，歐盟考慮依照G7的提議，將價格上限設定在65美元至70美元每桶之間，但這個價格上限在歐盟內部引起分歧。

澤連斯基周六表示反對60美元每桶的價格上限，主張西方盟友對俄羅斯採取全方位的更嚴厲制裁措施。

澤連斯基周六表示，希望制裁能更加有效，建議俄羅斯石油價格上限應定在30至40美元每桶，讓俄羅斯能感受到(制裁之痛）。

周六是烏克蘭大饑荒起始日90周年紀念日，多位歐洲國家領導人在這一天再次承諾支持烏克蘭。這場在前蘇聯獨裁者斯大林時期發生的大饑荒，造成數百萬烏克蘭人喪生。

法新社報導，烏克蘭總統澤連斯基周六表示，烏克蘭將繼續對抗俄軍攻擊。在冬季降臨氣溫急降的情況下，俄軍有計畫地攻擊烏克蘭能源供應網，導致停電。

澤連斯基在社群媒體張貼的影片中表示："烏克蘭人民經歷了非常可怕的事。敵軍一度企圖以饑餓摧毀我們，如今他們的武器是黑暗和寒冷"，澤連斯基說："但我們不會被摧毀"。

烏克蘭總統行政部門負責人安德烈·耶爾馬克表示，俄羅斯將為發生在1932年至1933年之間的冬天並導致數百萬烏克蘭人死亡的那場蘇聯時代的饑荒“付出代價”，並且還要“為今天的罪行負責”。

另外，澤連斯基周六在首都基輔主持一場峰會，以推動黑海穀物出口協議，並向最容易遭受饑荒和乾旱侵襲的國家出口糧食。

路透社報導，烏克蘭領導人表示，該協議證明，對基輔來說，全球糧食安全"不僅僅是空話"。俄羅斯克里姆林宮曾稱，戰爭期間烏克蘭的黑海出口糧食並未到達最脆弱的國家。

澤連斯基在峰會中指出，基輔已向20多個國家和歐盟募集約1億5000萬美元，這筆資金將用於向蘇丹、南蘇丹、索馬里和也門等國出口糧食。

澤連斯基說，"我們計畫從烏克蘭港口向饑荒和乾旱威脅最嚴重的國家派遣至少60艘船隻。"

他還強調，"這將是（烏克蘭）對全球穩定所做出的最大貢獻之一，也是非常實際且不可或缺的重要措施。"