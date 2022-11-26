烏魯木齊火災引燃上海人反專制怒火

烏魯木齊火災事件

2022年11月25日，中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市爆發民眾抗議清零政策的示威活動。這是從一段視頻中獲得的屏幕截圖。視頻由路透社/通過REUTERS獲得，此圖片由第三方提供

新疆火災燒死多人事件觸動了上海人痛苦的心弦，社交網絡推特11月26日傳播的系列視頻顯示，26號夜晚，在中國上海烏魯木齊路，眾多民眾聚集抗議，當局出動大量警察包圍民眾，民眾甚至喊出“共產黨下台! 習近平下台!”這樣帶有強烈政治訴求的口號。

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上海當局4月份下令封城，持續數月，當時的市委書記李強奉行習近平清零政策，給上海人造成難以想象的嚴重的人道災難，李強被指責只顧“媚上”，對民眾生死不聞不問，被稱之為經濟之都的上海財政破天荒出現赤字。不過，李強在10月份召開的中共二十大成為中共中央常委，應在明年三月接任李克強擔任總理。

新疆遠遠沒有像上海那麼受到外界關注，新疆維吾爾自治區實際封控已超過三月，但是官媒極少提及，外界也很少報道。11月24日，新疆首府烏魯木齊吉祥苑小區發生燒死10人，9人受傷的災難後引發民憤，民眾歸咎於當局清零封控，導致消防車無法有效滅火，導致大樓居民無法逃生。25日，烏魯木齊人罕見地走上街頭抗議。

有網友說，烏魯木齊居民每天只被允許下樓幾個小時，不能自由出入大樓。而社交網絡公布視頻顯示，消防車噴出的高壓水無法碰灑到起火的大樓，這表明小區遭到封控，消防車無法靠近大樓；還有人懷疑，許多車主被隔離後滯留的汽車堵塞了道路。

烏魯木齊當局25日稱火災通道並沒有被鎖死，“部分居民自防自救能力弱……”更加引爆民憤。26日，烏魯木齊當局或許為了平息事件，突然宣布，全市實現社會面清零，更讓民眾覺得“清零”像一場兒戲，但是多少民眾為此付出了生命代價。

烏魯木齊這把火，也許不是壓死駱駝的最後一根草，但是傷害了許多中國人的心，在一些大學，在一些城市，出現了部分民眾和學生反清零，聲援受害者的集體抗議行動。社交網絡流傳的視頻顯示，甘肅省會蘭州市周六到了入夜仍有多個小區居民走上街頭抗議，他們掀翻核酸檢測亭，要求解封。

“李老師不是你老師”賬戶轉出的系列視頻顯示，上海眾多民眾聚集烏魯木齊路，面對站在街道對面的一大群警察，手舉白紙，靜默紀念烏魯木齊火災逝者，忽然，民眾齊聲高喊：“共產黨 下台! 習近平 下台”的聲音，視頻顯示馬路對面的警察似乎並未立即阻止。

這一組視頻的前後時間順序並不十分清楚，但畫面和民眾發出的聲音是非常的清晰，民眾一齊高喊：“共產黨下台! 習近平下台! ”這是迄今為止，很少在中國聽到的口號。民眾們還高喊：“不要核酸要自由! 要道歉 要道歉 要道歉”，“要人權! 要自由!”

視頻顯示，警察在逼近民眾，許多民眾齊聲高唱中國國歌：“起來，饑寒交迫的奴隸，起來，不願做奴隸的人們……起來!起來!起來! 我們萬眾一心……”警察一度圍堵住了烏魯木齊路南北入口和安福路西段，要求民眾離開，民眾不走，警民僵持，警察開始清場、抓人……

自由亞洲也報道說，根據網名“李老師不是你老師”的推特賬號，許多中國國內民眾陸續上傳學校內的最新動態。在南京傳媒學院，26日晚間傳出有不少學生聚集、哀悼11.24烏魯木齊大火的死難者的活動。有學生指出要“為自己的家鄉發聲、為火災里失去親人、家人的人發聲，為全國所有的遇難同胞們發聲”；還有人率眾人高喊：“人民萬歲，逝者安息。”北京中央美術學院、南京林業大學與四川電影電視學院則有學生借藝術創作、或是舉牌、張貼標語，要求正常生活或鼓勵民眾覺醒的訴求。

網絡傳出的照片和視頻還顯示：青島電影學院學生在校園牆上塗鴉，寫出“讓人民說話，不做沉默的大多數”時被學校保安帶走，北京電影學院的學生們走出宿舍樓，高喊“人民萬歲”。寧波工程學院學生在牆上貼出“我是中國青年不是外部勢力”。

湖北美術學院學生在一張畫布上寫着：“如果你感到痛苦和不自由，希望你心裡永遠有一團不會熄滅的火，不要麻木，不要被異化……”重慶大學學生貼出：“不要封控要自由，不要文革要改革，不要謊言要尊嚴。”

網絡照片顯示，還有的大學生在貼着這兩天非常流行的一句很沉痛的話：“路是通的，他們不跑”。大約是不能活活等死的意思。