烏魯木齊火災引燃上海人反專制怒火
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新疆火災燒死多人事件觸動了上海人痛苦的心弦，社交網絡推特11月26日傳播的系列視頻顯示，26號夜晚，在中國上海烏魯木齊路，眾多民眾聚集抗議，當局出動大量警察包圍民眾，民眾甚至喊出“共產黨下台! 習近平下台!”這樣帶有強烈政治訴求的口號。
上海當局4月份下令封城，持續數月，當時的市委書記李強奉行習近平清零政策，給上海人造成難以想象的嚴重的人道災難，李強被指責只顧“媚上”，對民眾生死不聞不問，被稱之為經濟之都的上海財政破天荒出現赤字。不過，李強在10月份召開的中共二十大成為中共中央常委，應在明年三月接任李克強擔任總理。
新疆遠遠沒有像上海那麼受到外界關注，新疆維吾爾自治區實際封控已超過三月，但是官媒極少提及，外界也很少報道。11月24日，新疆首府烏魯木齊吉祥苑小區發生燒死10人，9人受傷的災難後引發民憤，民眾歸咎於當局清零封控，導致消防車無法有效滅火，導致大樓居民無法逃生。25日，烏魯木齊人罕見地走上街頭抗議。
有網友說，烏魯木齊居民每天只被允許下樓幾個小時，不能自由出入大樓。而社交網絡公布視頻顯示，消防車噴出的高壓水無法碰灑到起火的大樓，這表明小區遭到封控，消防車無法靠近大樓；還有人懷疑，許多車主被隔離後滯留的汽車堵塞了道路。
烏魯木齊當局25日稱火災通道並沒有被鎖死，“部分居民自防自救能力弱……”更加引爆民憤。26日，烏魯木齊當局或許為了平息事件，突然宣布，全市實現社會面清零，更讓民眾覺得“清零”像一場兒戲，但是多少民眾為此付出了生命代價。
烏魯木齊這把火，也許不是壓死駱駝的最後一根草，但是傷害了許多中國人的心，在一些大學，在一些城市，出現了部分民眾和學生反清零，聲援受害者的集體抗議行動。社交網絡流傳的視頻顯示，甘肅省會蘭州市周六到了入夜仍有多個小區居民走上街頭抗議，他們掀翻核酸檢測亭，要求解封。
“李老師不是你老師”賬戶轉出的系列視頻顯示，上海眾多民眾聚集烏魯木齊路，面對站在街道對面的一大群警察，手舉白紙，靜默紀念烏魯木齊火災逝者，忽然，民眾齊聲高喊：“共產黨 下台! 習近平 下台”的聲音，視頻顯示馬路對面的警察似乎並未立即阻止。
這一組視頻的前後時間順序並不十分清楚，但畫面和民眾發出的聲音是非常的清晰，民眾一齊高喊：“共產黨下台! 習近平下台! ”這是迄今為止，很少在中國聽到的口號。民眾們還高喊：“不要核酸要自由! 要道歉 要道歉 要道歉”，“要人權! 要自由!”
視頻顯示，警察在逼近民眾，許多民眾齊聲高唱中國國歌：“起來，饑寒交迫的奴隸，起來，不願做奴隸的人們……起來!起來!起來! 我們萬眾一心……”警察一度圍堵住了烏魯木齊路南北入口和安福路西段，要求民眾離開，民眾不走，警民僵持，警察開始清場、抓人……
自由亞洲也報道說，根據網名“李老師不是你老師”的推特賬號，許多中國國內民眾陸續上傳學校內的最新動態。在南京傳媒學院，26日晚間傳出有不少學生聚集、哀悼11.24烏魯木齊大火的死難者的活動。有學生指出要“為自己的家鄉發聲、為火災里失去親人、家人的人發聲，為全國所有的遇難同胞們發聲”；還有人率眾人高喊：“人民萬歲，逝者安息。”北京中央美術學院、南京林業大學與四川電影電視學院則有學生借藝術創作、或是舉牌、張貼標語，要求正常生活或鼓勵民眾覺醒的訴求。
網絡傳出的照片和視頻還顯示：青島電影學院學生在校園牆上塗鴉，寫出“讓人民說話，不做沉默的大多數”時被學校保安帶走，北京電影學院的學生們走出宿舍樓，高喊“人民萬歲”。寧波工程學院學生在牆上貼出“我是中國青年不是外部勢力”。
湖北美術學院學生在一張畫布上寫着：“如果你感到痛苦和不自由，希望你心裡永遠有一團不會熄滅的火，不要麻木，不要被異化……”重慶大學學生貼出：“不要封控要自由，不要文革要改革，不要謊言要尊嚴。”
網絡照片顯示，還有的大學生在貼着這兩天非常流行的一句很沉痛的話：“路是通的，他們不跑”。大約是不能活活等死的意思。