上海人的憤怒 從“這是我們最後一代”到“習近平下台”

中共二十大之後

上海示威民眾11月26號晚上突然喊出“習近平下台，共產黨下台”的口號，舉世皆驚!

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有人指出，上海春夏封城時，一對青年夫婦拒絕去方艙隔離，大白威脅那將“影響一家 三代”，青年人回答：“這是我們最後一代”，那表達更多的是一種悲愴和絕望。同樣在上海，這次喊出了“要自由，要人權”，“習近平下台，共產黨下台”， 訴苦轉化為政治訴求，這是八九六四以來極其罕見的訴求。這也是習近平政權殘酷清零加速催生了民眾的反抗意識。

烏魯木齊24日火災案，十餘人被困死在自己家中，消防車無法靠近大樓灑水滅火，對無辜死者的同情，對自身陷於清零困境的悲哀，引爆了中國人的怒火。新疆，這個當局以反恐名義嚴加監視維吾爾人的地區，人民因憤怒和悲痛挺身而出，點燃了全中國反抗暴政的導火索。

烏魯木齊火災悲劇瞬間感染了全中國，走在最前面的是中國青年，蘭州人推翻了核酸檢測車，南京傳播學院大學生群聚校園聲援新疆，最突出的一幕發生在封城害慘了的中國經濟之都上海! 網絡廣泛流傳的視頻顯示，11月26日晚，以青年人為主力的民眾出現在該市極具象徵性的街頭：烏魯木齊街! 獻上鮮花和蠟燭，祭奠烏魯木齊死者，警方出動了，在對面街道虎視眈眈，形成警民對峙之勢，警方喊話，讓民眾四散，民眾不散，警方上來抓人，於是有了對抗，於是有了示威者高唱義勇軍進行曲：“起來，饑寒交迫的奴隸，起來，不願做奴隸的人們!”

然後發生了驚心動魄的一幕，示威者們集體呼喊：“共產黨，下台! ”“習近平，下台! ”在自由社會，民眾上街遊行反政府是平常事，在中國，誰聽過眾人齊喊要共產黨下台的聲音？而且，中共總書記習近平在剛剛結束的中共二十大達到權力頂峰，用一句分析人士的話說，“所有黨內的不同派別統統被他清零”，習如願實現第三任，權勢如日中天，第三任開始不足兩月，上海人卻要求習近平下台，這到底是怎麼了？

視頻顯示，警方最後大力清場，在場民眾相互保護，一次一次救人，根據美聯社轉發的現場照片，警方最後動用一輛大轎車拉走了一批示威者。示威者被驅散了，但是他們喊出的“要人權，要自由”得到了北大、清華等地大學生的響應。北京亮馬橋周日示威的民眾喊出“上海你好，我是北京”，“上海加油，上海放人”的口號互相鼓勵。而上海人星期天又來了!

常常有人疑問：為什麼中國那麼大一個國，那麼多人，三年來甘願屈從於毫無科學道理可言，僅僅為了滿足領袖意志，全世界唯一無二的清零政策？因為老百姓害怕。僅僅從今年以來就發生了那麼多慘劇，一名上海女護士不準進自己工作的醫院急診而延遲了搶救，蘭州一名三歲兒童煤氣中毒，他家離醫院幾步路不能送去搶救，兩名年輕女子因為忘記戴口罩遭到大白綁押跪地示眾，但是，不願做奴隸、不畏懼的人也越來越多了，被網民譽之為孤膽英雄的重慶“超人哥”面對眾人說出了“不自由和窮，我們全佔了。我們現在還在為一個小感冒而折騰。”

9月份，貴州防疫車出車禍造成27人死慘劇，就有人悲哀地喊出“我們都在車上”，烏魯木齊發生火災燒死十人事件後，可能讓許多人意識到不能再這樣“坐在被奴役的列車上”滑行了。持續三年的暴力清零，造成經濟凋敝，民生艱難，多少農民工無家可歸，多少小商小販破產，多少青年白白浪費了青春，其間多少人遭受白衛兵蔑視、欺凌，種種屈辱，更是一言難盡。

觀察人士認為，中國人清楚誰是殘酷的清零政策的始作俑者，上海人不過大聲喊出了共產黨下台習近平下台，說明人們忍無可忍了，上海北京民眾喊出的要人權要自由，已經不僅僅是要求當局解除清零。

民眾提出政治訴求，在如今世界大多數國家再正常不過，即使在專制國家，諸如俄羅斯伊朗，也會有民眾冒着危險發動、參加反政府示威活動，但這一切在中國是要付出巨大代價的，警察不斷地抓人就是明證。

上海人走出了這一步，從網絡流傳的大量視頻看，他們並不孤獨，星期日，中國幾十座城市爆發了大小不等的聲援活動。在成都市望平街聚集的民眾喊出了“不要終身制 !”“反對獨裁!”“不自由 毋寧死”的口號。抗議的活動各種各樣，許多人手舉白紙無聲抗議。