上海街頭有示威者被捕，民眾要求警察“放人”

中國/社會/人權

據法新社和路透社等媒體引述現場目擊者和社交媒體的視頻記錄報導，上海市民周日下午再聚集至烏魯木齊中路及附近地帶悼念烏魯木齊致命火災遇難者，並表達對當局封控措施等的不滿。現場出現大批警察，有示威者被抓捕的視頻出現，警方約於傍晚5時架起路障、封鎖路段，也有民眾為被逮捕者呼籲，要求警方“放人”。

廣告 繼續瀏覽後續

一位目擊者告訴法新社，周日下午，數百人聚集在上海市中心，在凌晨爆發的反對“清零政策”的示威活動附近進行聚集和無聲的抗議。不願透露姓名的目擊者說，示威者手持白紙和花束，靜靜地站在幾個十字路口，最後警察採取行動，清理被封鎖的道路。

據英國《金融時報》報導，當地警察關閉了附近的道路，把民眾留下的花從一個燈柱上移走，並告訴人們回家，然後驅散了人群，其中一些人在街道入口處匆忙設立的封鎖線上徘徊。聚集在路邊的一些人抱怨缺乏自由，他們表示“清零政策”不科學。

據新加坡《聯合早報》報導，到了晚上，上海市中心烏魯木齊中路的人群仍未散，警方在傍晚後增派更多人手，封鎖範圍從200米擴大到400米。截至傍晚6時，前來聲援或圍觀的人群還絡繹不絕。聚集人群幾度高唱中國國歌，喊出“不要核酸要自由”、“警察放人”等口號。警方現場逮捕至少五名抗議者。有視頻顯示，一些抗議者被警察帶上停在附近的大巴車。

據中央社報導，受到人群集結影響，從上海圖書館沿着淮海中路轉入烏魯木齊南路、中路，沿途路口、路邊可見警察。人群聚集在烏魯木齊中路、五原路交叉口，車輛、人群全卡在交叉口，現場高呼“放人”聲音不斷，有人則喊“不要做核酸”。傍晚5時許，路障被運載到現場，警方在交叉口架起路障，禁止現場人群往北段走，惹來周邊住戶、工作的人一陣叫罵。

一名現場民眾告訴中央社，哀悼烏魯木齊火災遇難者群眾下午再次集結，在安福路一帶有人被警方逮捕，民眾對於警方粗暴動手深感不滿，因此不願散去、高喊放人。路口持續湧入民眾，現場口號聲、喇叭聲、叫罵聲不斷。報導指，警方為了拉出封鎖界線，數度和現場民眾發生推擠；另有推擠女子粗魯動作，一旁有人看不下去要上前理論，又被友人趕忙拉了回去，現場民眾對於警方感到憤怒，甚至大喊“滾出中國”。消息指，一塊烏魯木齊中路路牌被緊急拆除。

國際特赦組織當天發表聲明，呼籲當局不得拘留和平抗議者。聲明稱：“中國政府必須立即審查其新冠疫情政策，以確保這些政策是相稱的和有時限的。必須暫停所有對人身安全構成威脅和不必要地限制行動自由的檢疫措施”。聲明表示：“政府還需要迅速、有效和徹底地調查烏魯木齊火災，以避免再次發生，為受害者及其家人伸張正義，並向人民展示他們對其不滿的回應。”