中國人抗議習近平政權浪潮蔓延大江南北

中國-新冠病毒

2022年11月27日，抗議者在北京遊行抗議時舉起白紙，高呼口號。被嚴格的反病毒措施激怒的抗議者要求中國強大的領導人辭職，這是一種前所未有的斥責，因為周日至少有八個城市的當局努力鎮壓示威活動，這些示威活動是對執政的共產黨的罕見直接挑戰。

中共總書記習近平的“堅決清零不動搖”終於把人民逼向了死角，新疆十人在火災中遇難成了引爆全民抗議的導火索，在烏魯木齊民眾25日罕見地走向街頭抗議後，26日晚間。上海人喊出了習近平下台，這個星期天，中國的抗議潮已向大江南北蔓延。

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新社報道，難以計數的中國人在周日湧向北京、上海、武漢、南京、蘭州、重慶，成都以及其他中國城市的大街，抗議當局過度清零，他們極其罕見地對習近平政權及其實施三年的嚴酷的清零政策表達敵意。

星期天晚上，上海市民再次聚會烏魯木齊中路悼念新疆火災死難者，並且為26日夜被警方抓走的民眾打抱不平，憤怒的民眾高喊警察“放人”。網絡流傳的一個視頻顯示，人群中一名女生喊出了在北京四通橋上彭立發喊出的“三罷”口號：罷工，罷課，罷免獨裁國賊。

法新社記者現場觀察到，這座兩千五百萬人的大都市中心擠滿了密密麻麻的示威者，與大批警察對峙。

幾個小時之前，在同一條路段，一個廣泛傳播的視頻顯示，示威者高喊“習近平下台，共產黨下台!” 警方在凌晨驅散了示威者，但是在周日下午，成百上千的民眾再度在同一地段集會。記者注意到，在上海市好幾處十字路口，一些示威者手持白紙抗議，白紙象徵著被禁言的憤怒，2020年香港民眾抗議當局期間，也有不少人舉起白紙抗議。

星期天晚上，許多上海市民開始在淮海中路、復興中路、長樂路、常熟路、安福路、五原路等處聚集。視頻顯示，警察在安福路和烏魯木齊路衝入人群抓人，在復興中路和淮海中路交界處拉起警戒線封路，現場有人被無差別抓走。在上海復興西路，有大批民眾圍住警車高喊“放人”。還有視頻顯示，在復興西路伊朗領事館門口，警察抓了兩個巴士的人。

網絡上大量轉發的視頻還顯示，在四川成都市望平街，周日晚間聚集人潮，人群高喊“不要終身制 !”“反對獨裁!”“不自由 毋寧死”等口號，視頻顯示人潮可能達上千人。民眾聚集過程中警察突然進來抓人引發混亂。隨後，大批人走出望平街，開始遊行。

同日晚間，在湖北省武漢，許多民眾走上漢正街等處抗議，並與武警爆發衝突。在現場的多名法新社記者注意到氣氛十分緊張，上千名憤怒的示威者高喊着警察走開。他們高唱中國國歌。與此同時，在武漢市江漢路還有上千人示威抗議。並與現場大批警察對峙。現場有消息稱，現場應該有上萬人。在武漢的盤龍城，大批民眾要求解封。

中國首都北京周日出現了聲援上海市民的活動。網上視頻顯示，北京繁華的亮馬橋附近周日晚聚集了大批民眾，許多人手舉白紙，大批警察在周邊嚴陣以待。許多人高喊“上海你好，我是北京”，“上海加油，上海放人”，“不要核酸要自由”，表達他們對上海民眾的聲援。深夜，亮馬河內部沿岸被封鎖，防止有人前往加入抗議活動。人們聚集在外圍馬路邊，引發更大的圍觀，路過的人和車也加入了進來。

在北京，周日，清華大學大約上千名學生聚集抗議，他們喊出“民主法治，表達自由”的口號，人群中一位女生高聲喊着：“從今天起，不再為公權力口交”，眾人齊聲響應：“好!” 當晚，在北京市民喜歡散步的亮馬河畔也出現人潮和警察，一些示威者手持白紙表達抗議，另外一些民眾則在河邊放上鮮花、點燃蠟燭，向烏魯木齊火災罹難者致哀。

法新社報道說，許多社交網絡傳播的視頻顯示，在南京傳播學院，眾多的學生走出來抗議，在西安、在廣州也都爆發了抗議活動。

在偏遠的雲南大理，周日晚間，數十人，有的彈着吉它，有的手持白紙，有的帶着狗，唱着國際歌，在街頭遊行。