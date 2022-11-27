中國央視刪除世界盃觀眾未戴口罩場景引髮網友質疑

中國/世界盃/抗議

中國疫情嚴厲封控措施已導致街頭抗議，而此前電視台轉播世界盃賽事，也因喧鬧的世界盃觀眾人群與中國國內嚴厲封控形成鮮明對比引起憤怒，而今中國國營廣播公司正在剪掉卡塔爾世界盃未戴口罩球迷的特寫鏡頭引起質疑。

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法新社報導，中國是最後一個仍試圖透過快速封鎖、長期隔離和大規模檢測來遏制疫情在國內傳播的國家。

法新社觀察發現，在周日日本與哥斯達黎加對陣的小組賽直播，中國中央電視台體育頻道（CCTV Sports）用球員、官員或足球場畫面取代未戴口罩球迷揮舞旗幟的特寫鏡頭。

央視體育播出遠距離人群鏡頭，很難辨認個人臉孔，與包括抖音（中國版TikTok）在內的平台同一場比賽網絡直播相比，人群鏡頭也少很多。

時至今日，北京、廣州和重慶等主要城市的數千萬人處於某種形式的封鎖下，這與喧鬧的世界盃人群形成鮮明對比，激怒許多中國社交媒體用戶。

一封質疑中國防疫政策的公開信22日出現在微信App上，質問中國是否與卡塔爾"在同一個星球上"，隨後遭到審查員從平台刪除。

數百人周日在北京和上海走上街頭，抗議中國的清零政策，這是民眾罕見對國家表達憤怒情緒。