中國抗議浪潮：50多所大專院校響應 武漢抗議"人山人海"

中國/抗議/政治

北京清華大學27日有上千名學生齊聚校內"紫荊園"，除了悼念新疆烏魯木齊逝者外，也大聲抗議中共政權，引發外界關注。網友透過在網上曝光的影像畫面整理出一份名單，已知目前至少有51所大專院校響應"白紙革命"。推特網友彙整的影片可以看到，武漢漢正街的街頭周日晚聚集了大量抗議人潮。

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據報道，新疆烏魯木齊住宅大樓火災，因封控措施導致10人死亡事件在中國引爆民憤，除了各城市市民自發性上街頭抗議，中國多所大專院校的學生近日也陸續在校園內高舉白紙、高喊口號、高唱國際紅歌，響應在中國迅速蔓延的"白紙革命"浪潮。

前英國廣播公司《BBC》駐香港記者吳若珊周日在推特分享一份由網友整理的學校名單，顯示烏魯木齊慘劇消息曝光的25日開始，截至27日上午的3天內，中國已有50多所大學出現學生抗議行動，當中不乏排名頂尖的名校，學生紛紛挺身表達對封控的憤怒、對自由的追求以及對受害者的哀悼。

另外，《美聯社》駐北京記者姜大翼也在推特PO文尋找可爆料白紙革命相關訊息的人，"我們希望能做出客觀真實的報導，也想反映出更多人的聲音，但我們不能同時保證您的安全，請您保護好個人安全。"

在新疆過度封控導致10死9傷的慘劇發生後，中國上海接連兩日發生大規模民眾抗議，而這股抗議浪潮也蔓延到了中國最初發現新冠病例的武漢。

根據推特網友"李老師不是你老師"彙整的影片可以看到，武漢漢正街的街頭周日晚聚集了大量人潮，從鏡頭角度看過去，真的可說是"人山人海"，不過並沒有發生推擠，後續也有區長出來喊話交涉。

另一則影片則是武漢當地身着黑衣的警察組成人牆，似乎在阻擋人潮，一名態度略為激動民眾則以口音稍重的話語對他們喊話，但從影片中看警方並沒有與民眾發生衝突。