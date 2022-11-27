台灣地方選舉國民黨大勝21縣市中奪得13縣市蔡英文辭黨主席

台海兩岸

台灣地區九合一選舉在26日晚間開票結束，全台22個縣市，除了嘉義縣因為一位候選人死亡，必須延到12月投票外，其餘21個縣市，國民黨大獲全勝，囊括了13縣市，民進黨只拿到5個縣市，台灣民眾黨則首度拿到個1個市長，就是備受矚目的新竹市長；另外，苗栗縣及金門縣則由無黨籍參選者奪魁。

廣告 繼續瀏覽後續

台灣地區的6個直轄市市長，國民黨拿下4席，包括台北市、新北市、桃園市、及台中市。其中最受矚目的是桃園市，原本由民進黨的鄭文燦擔任了8年市長，這次被國民黨派出的強將-前行政院長張善政一舉奪回；中華民國首都台北市，落入原本親綠，現在是台灣民眾黨主席的柯文哲手中8年，昨晚也由國民黨提名的蔣萬安奪回市長寶座。

另外這次選舉，話題性最高的新竹市長選情，最後真的爆出了黑馬，台灣民眾黨提名的女將高虹安囊括了45%的選票，擊敗了民進黨提名的沈慧虹和國民黨提名的林耕仁，三人的得票數依序是9萬8、7萬7、3萬9。林耕仁遭黨內同志和選民的「棄保效應」重創，得票最低，推動「棄保效應」的藍營人士則如願拉下了民進黨的沈慧虹，讓台灣民眾黨的高虹安成為最高票。在此之前，新竹市已由民進黨的林智堅擔任市長8年。

民進黨從1986年建黨後，1989年第一次參加地方選舉就一舉獲得6席，之後從來沒有低於6席的紀錄，但這次，民進黨只保住原本執政的南部4縣市，丟掉了桃園市、新竹市、基隆市，雖然斬獲澎湖縣，但仍創下建黨至今，縣市長選舉席次最差的紀錄。

民進黨主席蔡英文在晚間記者會上宣布，即刻起，辭去黨主席一職；她強調，「沒有讓台灣人民再次感動、贏得人民的託付」，必須體認，執政要更虛心以對。

民進黨將儘快在中常委和中執委里互推一位「代理黨主席」，並辦理黨主席補選。大約一個月以後，可以完成補選並交接。

民進黨之前因為林智堅論文抄襲事件被撤銷碩士學位及新竹市立棒球場改建工程質量爭議，不得不退出桃園市長選戰，當時黨籍立委高嘉瑜曾預言，恐怕會造成民進黨「北北基桃竹」選情「一屍五命」，如今果然驗證；選前蔡英文提到要817萬票投給她的選民支持民進黨，但選舉結果，顯然是台灣民眾給蔡政府的期中考打了不及格成績，也驗證「抗中保台」牌失靈。

國民黨主席朱立倫表示，這次勝選是台灣人民的勝利，也是所有非綠陣營的勝利。他呼籲總統蔡英文回來擔任總統，不要只做民進黨主席，只為權力，而不顧全民福祉。