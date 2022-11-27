對清零政策的憤怒與日俱增 北京、上海舉行抗議活動

中國民怨爆發

周日（11月27日），數百名示威者走上北京和上海的街頭，並有人高喊“習近平下台”，以抗議中國的清零政策，據法新社發自北京的電稿指出，這是公眾對國家罕見的憤怒情緒。

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中國的強硬清零戰略正在激起公眾的不滿，許多人對迅急封鎖、長時間隔離和大規模檢測措施越來越厭倦。

周四在烏魯木齊發生的致命火災已成為公眾憤怒的新催化劑，許多人指責長時間的封鎖阻礙了救援工作。然而，當局否認這些說法。

一位不願透露姓名的目擊者告訴法新社，數百人周日在北京清華大學集會抗議封鎖。

目擊者說：“上午11點30分，學生們開始在食堂門口舉起牌子，然後越來越多的人加入。現在有200到300人” ，與會者高唱國歌，並高呼“自由必勝”和“不要封鎖，我們要自由”。

目擊者還描述了學生們舉着白紙，這是對審查制度的象徵性抗議。

另一名目擊者告訴法新社，周日下午在上海，數百人聚集在這座特大城市的市中心舉行一場看似無聲的抗議活動，地點就在幾小時前爆發示威活動的地點附近。

據這位不願透露姓名的人士說，手持空白紙片和白花的示威者靜靜地站在幾個十字路口，警察最終開始疏通因此阻塞的道路。

法新社援引目擊者說，第一次集會在凌晨2點如火如荼地展開，民眾不僅聲援烏魯木齊火災中的受害者，對中國當局的動態清零政策表達不滿，喊出“烏魯木齊解封”、“新疆解封”、“全國解封”，更將訴求上升到政治層面，首次罕見地公開喊出“習近平下台”、“共產黨下台”、“不要獨裁，要民主”、“要自由”等口號。這是中國自疫情3年前爆發以來，民眾公開喊出最大膽、激進的口號。

據一名目擊者拍攝的視頻顯示，一大群人在面對幾排警察時大喊大叫並舉起空白紙片。

多名目擊者稱，有幾人被警方帶走。“令人震驚的是，在今天的情況下，仍有許多勇敢的人脫穎而出”，他們說。

報道指出，當局迅速遏制對抗議活動的線上討論，在集會的鏡頭出現後，相關短語幾乎立即從微博平台上刪除。