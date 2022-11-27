巴黎悼念烏魯木齊火災死難者

法國/中國/人權

從11月25日開始，世界各地的華人以及維吾爾族人舉行紀念活動，華盛頓，多倫多，柏林，巴黎多個城市都舉行了悼念烏魯木齊火災死難者的燭光紀念會，11月27日巴黎的多個地點都舉行了不同規模的活動，法國維吾爾協會與歐洲維吾爾學院在巴黎市中心的人權廣場共同舉行悼念活動。

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11月27日夜晚從十八點開始，上百名居住在巴黎的維吾爾族人帶着孩子，手捧着蠟燭來到位於艾菲爾鐵塔對面的人權廣場，他們在死難者的照片旁邊默默地點燃了蠟燭，維吾爾協會的代表阿迪爾（Adil）用流利的中文向法廣介紹了他們之所以要組織這次紀念活動的原因。

Adil說：“因為這次火災中的死難者，包括大人孩子絕大多數都是維吾爾族人，天山區的這個小區是維吾爾族人集居的地方，而且，這個小區同烏魯木齊市的其他地方，已經被封控了三個多月，他們無法出門。我們也從社交網絡上看到許多信息，事發的這個小區的許多居民的們都是被鐵絲鎖上的，他們根本無法出門，我們也聽到受害者他們始終在呼喊要求開門，所以，我們認為這次火災完全就是人為的一場災難。”

Adil：我們等待了五六年終於等到了漢族人的聲援

阿迪爾還對中國國內公開聲援維吾爾人的人士表示感謝，他說：“ 火災發生之後，我們在網絡上看到，北京，上海多個地方的漢族人站出來為維吾爾族人發聲。其實自從2017年開始中共對維吾爾族人實施種族滅絕政策以來，我們很少聽到來自中國大陸，也很少聽到海外的華人對維吾爾族人的遭遇表示同情，要求中共停止迫害維吾爾族人的聲音。但是，自從烏魯木齊火災之後，我們聽到越來越多的海內外華人站出來向為吾額爾族人表示聲援，我們對此感到很欣慰！我們一直在等你們的聲音，我們已經等了四五年了，你們終於站出來了！我們很高興！很欣慰！謝謝！”

紀念會場還出現了幾名來自台灣的華人，他們特意帶着維吾爾族人的朵帕”花帽，顯示他們對維吾爾族人的遭遇的關註：“今天來參加紀念活動是因為最近發生了一系列事件，無論是警民衝突，還是烏魯木齊火災都在國際上引發了許多反響，人們無法理解，為何會發生類似的事件？為何中國政府可以置人民的生命於不顧！對我老說，是一件難以接受，不可原諒的事！我之所以來是為了告訴大家有許多人在乎，有許多人願意去付出，為未來而努力！”

00:58 台灣留學生出席烏魯木齊火災死難者悼念會，2022年11月27日。 © 法廣

另一位同樣來自台灣的女留學生向法廣表示：“最近發生的一系列事件讓我感到痛心！我也同樣十分不理解，還有什麼比生命更加寶貴的呢？我們雖然做不了什麼，只是一個小小的出席，要顯示我們無法接受中國政府的行為。”