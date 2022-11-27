《法蘭克福彙報》：抗議活動劍指共產黨

中國-新冠病毒

中國多地爆發抗議活動，引發德國媒體繼續密切關注。

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德國電視一台報道說，抗議活動在多個城市繼續擴大。人們在發泄對嚴格的清零防疫政策的怒火。在上海的抗議活動成為公開反對國家和黨的領導人習近平的活動。人們要求習近平下台，要求自由和結束封鎖。這在沒有言論自由，新聞自由和示威遊行權的中國，是極其罕見的。但中國繼續堅持清零戰略並且為此在世界上形單影隻。而警察在上海將人們為哀悼烏魯木齊火災死者獻的鮮花搬走，也讓人們不能理解。

德國《商報》報道說，許多人越來越不願意向嚴格的防疫措施低頭。騷亂正在爆發。上海、南京、北京等地都出現了抗議活動。視頻顯示，人們高呼“為人民服務”和“我們要自由”。今年春天，上海貝封城兩個月時，當時已出現了罕見的抗議活動。在中國各地，人們現在互相播放轉發抗議活動的視頻，以表達人們是多麼的絕望。

德國《時代周報》寫道：中國嚴格的清零政策導致越來越多的抗議活動。這種針對政府和中國頭號人物的公開抗議在中國極為罕見。當前的抗議活動顯然不僅僅是為了要求放寬清零戰略，它們還顯示出民眾對當前執政風格政府作風的普遍憤怒和不滿。

《法蘭克福彙報》在線周日報道說，有數千名中國人在上海彙集，抗議新冠防疫政策、共產黨和習近平本人。在其他地方，也出現了抗議活動。北京清華大學學生要求民主，法治和言論自由。中國領導層的回應是繼續嚴歷，但有所讓步。中國的抗議活動大多局限於當地問題，例如環境或銀行業醜聞或拖欠工資。但這次不一樣了，人們的憤怒劍指共產黨。從共產黨領導層的角度來看，抗議活動來自不同的社會群體，這肯定是令人擔憂的事。北京眾多封鎖安置點的居民顯然受到抗議活動的鼓舞，大聲要求開放，並要求在檢測呈陽性時有權在家自我隔離。北京地方政府周日宣布了有限的寬鬆政策。新疆地方政府也宣布會逐漸放寬防疫措施，有居民表示確實已有所鬆動。顯然，政府試圖通過這種方式安撫示威者，爭取時間。