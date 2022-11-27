白紙成為中國多地民眾表達不滿的象徵

中國/社會/人權

上海、北京等中國多地的抗議民眾已轉向用白紙來表達他們對疫情封控措施的不滿和憤怒，這項罕見、廣泛的公眾異議表達已超越社交媒體，在多個城市的大街上和校園中顯現。

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據路透社報導，網路上流傳的圖像和影片顯示，南京和北京等城市的大學學生手舉白紙進行無聲抗議，這項策略部分是為了規避審查或逮捕。儘管世界大部分地區都在嘗試與新冠病毒共存，中國不少地區仍在堅持“清零政策”。最近一波抗議是由烏魯木齊24日一場公寓大火導致10人死亡所引發，這座遠在西部的城市，有些人被封鎖超過100天，有人認為疫情封控措施可能阻礙了居民逃生。

根據目擊者以及視頻記錄，上海周六晚一群人開始聚集，他們舉著白紙，為烏魯木齊火災事件的遇難者舉行燭光守夜活動。一段流傳甚廣、據稱為昨晚所拍但無法獨立查證的影片顯示，一名女子獨自站在南京傳媒學院台階上，手拿一張白紙，後來一名身分不明男子走入現場搶走它。其他圖像顯示，隨後有其他數十人拿著白紙走上大學台階，他們用手機的手電筒照亮夜空。

後來可以見到一名男子斥責抗議人群。在路透社所看到的視頻中他說道：“有一天你們會為你們今天的所作所為付出代價”。人群中有人喊道：“國家也必須為它所做的事付出代價”。周日聚集在北京清華大學校園唱中國國歌的人群中，可以看到類似的白紙抗議。類似的情況在過去香港反修例示威和今年俄羅斯的反戰集會中出現。

昨天，一名王姓北京居民與鄰居一起向住地管理人員施壓，要求解除對其公寓的封控，他說自己在聽聞涉及疫情封控政策的“二次災害”時，感到悲哀。其提到社交媒體上引起眾怒的事件，包括一名孕婦在1月間被西安一家醫院拒收後流產，貴州一輛運送被隔離人員的巴士發生致命車禍，以及蘭州一名小男孩在封控期間死於煤氣中毒。他告訴路透社：“這些都可能發生在我或我妻子身上。”

報導提及，一些網民通過微信或微博發布空白白色方塊或他們拿着白紙的照片來表達聲援。到周日早上，“白紙行動”的標籤在微博上被封殺，引發用戶對審查制度的哀嘆。一位微博用戶寫道：“如果你連一張白紙都怕，那說明你內心脆弱。”