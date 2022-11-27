"白紙革命"：中國各地掀起抗議浪潮 "白紙"蔚成抗議象徵

中國/新疆/抗議/示威

新疆烏魯木齊民宅火災事件引起民憤，近日中國各地大批民眾發起示威抗議活動。而"牆外"瘋傳的示威現場畫面中，都能看到抗議人士手拿一張白紙，媒體以"白紙革命"命名指：中國各地掀反政權浪潮 "白紙"蔚成抗議象徵。

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自由時報報道，27日，上海大批民眾齊聚當地的"烏魯木齊路"，借悼新疆逝者抗議中共政權，甚至高喊"習近平下台，共產黨下台"、"不要獨裁要民主，不要核酸要自由"等口號。據悉，27日發生在上海的抗議活動中，有警察上前詢問是誰組織了這場活動，在場不少市民紛紛表示"我組織的，中國人組織的！"。

報道稱，相關影像畫面被分享到"牆外"後造成熱烈討論，也讓外界開始密切關注這幾日在中國各地發生的示威行動，不少人直呼這是六四天安門事件後罕見的抗議浪潮，甚至有網友認為比起當年八九民運，這波抗議潮有過之而無不及。

隨着不滿情緒快速蔓延，中國多個城市、街頭、學校越來越多人站出來響應，從網上流傳的照片、影片中，可以看到中國抗議民眾人手拿着一張沒有任何圖像文字的"白紙"，以白紙作為這次抗議浪潮的象徵，似乎是在諷刺被稱為"大白"的中國防疫人員，同時也在暗示面對中國強力的訊息封鎖，人民只能用大量空格、標點符號組成的"無字文"來表達抗議的弔詭現象。

周日在推特上瘋傳一組照片，據稱事發在南京某車站內，一名女子孤伶伶的拿着白紙站在車站大廳，接着另名女子加入，最後有一群人就這樣默默站在第一名女子的身旁，手拿白紙進行無聲抗議；另外，北京清華大學周日也有一名女學生在校內"紫荊園"獨自舉白紙抗議，也是慢慢地有其他學生加入，最後變成數百甚至上千名學生示威的浩大場面。對此，有網友感動直呼："過去看抗議者總是形單影隻，現在中國人民終於站在一起了...。"

網上也有人號召進行"白紙革命"、"白紙運動"，並提出3點倡議：包括把社交媒體頭像和背景換成白色，將白紙的照片發到社交媒體並加上"白紙革命" 字樣；用白紙貼滿布告欄、走廊、食堂、公園，奪回所有他們用話語佔領了的地方。

倡議者表示，"這是我們這一代的革命，偏要說他們不讓我們說的，偏要自由、偏要尊嚴、偏要一個屬於我們的中國！"。