習近平慰問所羅門地震不管新疆火災遭批

中國-新冠病毒

中國新疆首府烏魯木齊一居民去24日發生火災燒死10人引爆民憤，網民歸咎清零封控，導致小區被封鎖，救護車無法及時有效滅火，而中國國家主席習近平次日對所羅門群島發生地震致電慰問也遭網民質疑：中國人民難道不配嗎？

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烏魯木齊發生十人燒死9人受傷事件，在中國社交媒體爆發海嘯般的憤怒，中國領導人對烏魯木齊疑因清零過度導致十人死亡事件不聞不問也引發民憤。

中國國家主席習近平人在哪裡？許多人發出疑問。根據新華社報道，所羅門群島遭受地震，習近平11月25日致電所羅門群島總督慰問。慰問電說，中國與所羅門是相互支持，守望相助的好朋友、好兄弟、好夥伴。中方願為所方提供力所能及的支持，幫助所羅門群島人民戰勝災害，重建家園。

中央社援引的網絡截圖顯示，有網友影射習近平“新疆大火死了這麼多人都不配一句慰問”, “上海封城沒來過，貴州大巴沒聽說，新疆大火不關心，所羅門地震慰問第一名”；有人質問：“所羅門配，中國人民不配嗎？”

官媒相關報道可能因為網絡評論翻車，新浪微博火速將“所羅門群島”列為禁搜詞，把評論區清空，目前只能看到中國外交部等官方賬號發布的習近平慰問所羅門群島的消息，但禁止發表評論。

推特上一些批評更尖銳，怒指習近平在外國“大撒幣”，卻在本國嚴厲施行清零政策，不管民眾疾苦，讓許多小商小販活不下去。網絡上還傳着古羅馬帝國著名歷史學家塔西陀評價一位古羅馬皇帝的話：“一旦皇帝成了人們憎恨的對象，他做的好事和壞事就同樣會引起人們對他的厭惡。”

新疆已經封控三月有餘，烏魯木齊市吉祥苑小區這場造成10人死9人傷的火災，引發了眾怒。烏魯木齊市民25日罕見地上街抗議，26日，在中國蘭州、上海等地亦引發民眾抗議活動，上海民眾更與大批警察對峙，並罕見地提出了“要人權，要自由”，要求習近平下台等政治性訴求。