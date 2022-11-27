馬斯克下周起將解封推特大部分被封賬號

推特-馬斯克

推特（Twitter）新老闆馬斯克宣布，從下周起解封推特被封的大部分賬號。

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美聯社與《華盛頓郵報》報道說：馬斯克24日在其推特賬號發起投票，表示一些被封的賬號其實沒有犯法，也沒有非常嚴重地濫發垃圾信息，因此詢問網民應否將這些賬號解禁，這份民調在推特上獲300多萬人參與，最後結果顯示，72.4%網民投下贊成票；隨後馬斯克發推文宣布：“人民說話了，解封從下周開始。人民的聲音就是上帝的聲音。”

這是短短一周內，馬斯克第二次利用推特投票頒布重大決定，18日他曾公開詢問網民，應否解封前總統特朗普的賬號，贊成率為52%，馬斯克因此做出解封特朗普自2021年1月6日起被封的賬號。馬斯克還恢復了其他幾個被封禁的有爭議用戶賬號，包括加拿大保守派媒體人彼得森（Jordan Peterson）、右傾美國諷刺新聞媒體《巴比倫蜜蜂》（The Babylon Bee）、喜劇演員格里芬（Kathy Griffin）和支持大選陰謀論的共和黨籍眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）。

推特過往以言論牽涉暴力、威脅、騷擾、謠言或者莫須有的理由，封殺了部分賬號。對於這次解封，有專家表示此舉會對推特帶來巨大正面影響，也有專家要求將推特下架，哈佛法律學院網絡法實務中心主管卡拉巴路（Alejandra Caraballo）指，馬斯克如同打開了“地獄之門”，騷擾、霸凌他人的賬號回歸推特後，將給弱勢社群帶來危險。

馬克斯10月28日曾發文，承諾公司將設立一個具廣泛不同觀點的“內容審核委員會”，在該委員會設立之前不會做成內容相關的重大決定。沒有證據表明，這個委員會已經成立或參與了馬斯克解封賬號的決定。