11月：中國的憤怒之月

中國-新冠病毒

美聯社獲得的這座照片顯示，2022年11月26日，上海抗議者被警察用一輛巴士車帶走。周六晚上，一些城市出現了反對中國限制性的COVID措施的抗議活動，這是對新疆發生的一場致命火災的憤怒所激起的反應。

中國繼續實行清零防疫戰略和由此引發的各地抗議活動引起了德語媒體多方關注。

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柏林出版的《每日鏡報》認為，中國正在經歷一個抗議之秋。11月正在成為中國的憤怒之月。在富士康鄭州的一家工廠里，工人們在新冠病毒爆發後，因拖欠工資和不體面的生活條件走上街頭。據報道，數以萬計的人離開了這家巨型工廠，並有未經證實的報道稱，在與警察發生衝突後，有人死亡。工人們走上街頭，人們譏諷地唱着國歌。德國一位中國歷史學家指出，2022年可能是自1989年民主運動以來基礎最廣泛的抗議年。在很長一段時間裡，沒有任何一件事象清零政策那樣讓這麼多人在不同環境和地區感到沮喪。不過，如果認為這是一個連貫的運動，那是誇大其詞。現在還缺少走向有組織的運動這一步。但共產黨現在正在感受來自街頭的憤怒。

《時代周報》報道說，新疆現在也出現了抗議活動。最近幾個月，中國已發生了零星的騷亂，反對僵化的清零抗疫政策。特別是對沒有大量儲蓄的農民工來說，限制出門是對生存的威脅。就在世界上其他國家早已與病毒共存的同時，中國堅持其嚴格的清零戰略。即便是在新冠大流行將近三年後，中國的國際邊界也基本上是封閉的。

《新蘇黎世報》認為：北京的做法是徒勞的。中國政府繼續試圖將新感染者的數量減少到接近零的水平，同時儘可能減少對經濟的影響，並儘可能少地干擾公民的日常生活。但由於新的病毒變種很容易傳播，中國的努力註定要失敗。

德國電視一台發現，由於嚴格的清零政策，估計中國目前有4億多人處於被封鎖狀態。受到嚴格措施的影響，各個地方都有反覆的抗議活動。中國數以百萬計的老年人沒有充分接種冠狀病毒疫苗。如果病毒不受控制地擴散，衛生系統可能會崩潰。這是中國國家和黨的領導層對嚴格措施的解釋。中國到現在還沒有走出清零戰略的戰略部署。