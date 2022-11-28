中國太空新發射前夕 美軍高級將領稱中國在太空軍事競賽中威脅愈加增大

美國/中國/太空競爭

美國軍方太空聯隊負責人周一表示，中國軍事能力的快速發展對美國在外層空間的霸權構成了越來越大的風險。

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中國即將發射神舟15號前夕，美國高級將領稱中國在軍事太空競賽中，對美國構成越來越大的威脅。美國太空部隊參謀長尼娜·阿瑪尼奧 (Nina Armagno) 表示，北京在發展軍事太空技術方面取得了重大進展，包括在衛星通信和可重複使用的航天器等領域。

據阿瑪尼奧警告，“我認為他們完全有可能趕上並超越我們，絕對有可能，”阿馬格諾在澳大利亞戰略政策研究所舉辦的一次活動中說，“他們取得的進步令人震驚，速度快得驚人。”

澳大利亞戰略政策研究所是一個由美國和澳大利亞政府部分資助的研究機構。

在由美國和俄羅斯主導的太空競賽中，北京歷來落後，但近年來取得的重大進展令華盛頓和其他西方國家感到震驚。

中國探月計畫負責人葉培建將月球和火星比作北京試圖宣稱擁有主權的南海爭議島嶼。中國還在開發旨在開採小行星和小行星以獲取自然資源的實驗技術。

阿瑪尼奧稱，中國是唯一一個既有重塑國際秩序的意圖，又有越來越多的經濟、外交、軍事和技術力量來實現這一目標的國家，”阿馬尼奧說，與俄羅斯一起，中國近年來也進行了“魯莽”的太空升空試驗，這些試驗產生了危險數量的空間碎片。

據阿瑪尼奧批評說，“這些碎片場威脅着我們所有的太空系統，而這些太空系統對所有國家的安全、經濟和科學利益都至關重要。”

美國太空軍成立於 2019 年，部分原因是為了對抗中國不斷增強的能力，太空軍是美國軍隊的第四個軍種，阿馬格諾是其第一任常任領導人。

路透社說，中國定於周二將三名宇航員送往新的空間站。