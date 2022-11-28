中國迅速鎮壓白紙抗議運動

中國/新冠病毒/白紙抗議

2022年11月27日，抗議者在北京遊行抗議時舉起白紙，高呼口號。被嚴格的反病毒措施激怒的抗議者要求中國強大的領導人辭職，這是一種前所未有的斥責，因為周日至少有八個城市的當局努力鎮壓示威活動，這些示威活動是對執政的共產黨的罕見直接挑戰。

中國的網絡與輿論審查人員周一開始突擊工作，消除前一天中國各地爆發的反對清零限制和爭取更大自由的抗議浪潮的所有痕跡。法新社說，這些抗議集會的規模是中國幾十年來都沒有的。

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法新社今天報道，昨天星期天，大批抗議者響應社交網絡上的呼籲，在北京、上海和武漢表達了他們的憤怒，令中國警方措手不及。在齊聲呼喊的口號中甚至有："不要新冠測試，我們餓了"，"習近平，你辭職！"。CCP（中國共產黨），下台！"，"反對禁錮，我們要自由"。

據法新社說，這次示威的總人數難以核實，但似乎是1989年支持民主的運動以來最大的一次。這也是近幾個月來中國民眾不滿情緒的高潮表達，中國是世界上最後一個實行嚴格的 "清零"政策的國家之一，該政策動用反覆封鎖和幾乎每天對人口進行新冠檢測。

西北省份新疆的首府烏魯木齊發生的致命火災激發了許多中國人的憤怒，一些人指責清零限制阻礙了救火。但是周末的抗議活動也帶來了對更多政治自由的要求，甚至要求剛剛連任共產黨總書記的習近平下台。

法新社記者注意到，周一上午，在北京和上海的前一天的集會地點附近，可以看到警察布防。

在北京亮馬河附近，400多名中國青年星期天晚上聚集了幾個小時，高呼 "我們都是新疆人！"，警車現在停在那裡，警察在運河邊巡邏。

而在上海，一夜之間被人群佔據的一條街道現在被人行道上的藍色柵欄包圍，以防止任何進一步的聚集。

周日，抗議者不少人拿着象徵抗議審查制度的鮮花或白紙示威，民眾與警察發生了衝突，一些人被逮捕。

在中國的社交網絡上，所有關於抗議活動的信息似乎都在周一上午前都被刪除。在微博平台（一種中國的Twitter）上，搜索 "亮馬河 "和 "烏魯木齊街 "這兩個前一天的抗議地點，都被敏感禁封。

顯示其他城市學生呼喊和示威的視頻也從微信上消失了。

在微博上，對關鍵詞#A4搜索也被禁止。A4 開紙在集會上由示威者舉起，抗議網絡審查。

法新社說，中國當局對信息的嚴格控制和對國內旅行的新冠限制，使得周末的抗議者總人數難以核實。但是，鑒於對任何形式的反對政府行為都嚴厲鎮壓，這種廣泛的抗議在中國凸顯罕見。

周日在武漢市中心，這個近三年前在這裡發現了世界上第一例新冠病毒病例的城市，以及廣州、成都和香港也都發生了抗議活動。

據人民日報周一警告說，清零政策儘管引發厭倦，但還是應該繼續。

據新加坡國立大學的中國政治專家Alfred Wu Muluan告訴法新社："人們的不滿現在已經達到了飽和，但仍然沒有明確的方向，不知道中國會如何結束清零政策。他認為，"共產黨低估了人民的憤怒。"

中國這一波抗議活動令投資者擔憂，亞洲股市周一開盤時大幅下跌。

據法新社說，至於中國的新冠病毒病例數量，周一達到了新冠病毒疫情大流行開始以來的新紀錄，有40,052例，他們中間絕大多數是無癥狀的。而且與中國人口（14億）相比，這個數字仍然很小。