加拿大公開指控中國是具有破壞性的全球大國

加拿大/中國/印太戰略

加拿大推出印太經濟和外交戰略，希望加強在印太地區的存在和影響，渥太華還計畫加強在太平洋地區的軍事能力。加拿大承認，該戰略是針對北京的影響而制定的。加拿大批評中國是是具有破壞性的全球大國。

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加拿大27日公布針對印太戰略，預定未來5年撥款23億加元，用以緩解具“破壞性”的中國帶來的風險。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）政府將印太戰略奠基在5大方面：促進和平與安全，特別是派遣軍艦到亞太地區；促進貿易和投資；促進「女權主義國際援助」；資助可永續基礎設施；並提高外交能見度。加拿大政府表示，這項政策「提供全面的路線圖，加深我們未來10年與印太的接觸，提高我們對當地和平保障的貢獻」。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）發表聲明介紹這份政策文件時表示：「印太的未來就是我們的未來；我們要扮演形塑的角色，要這麼做，我們就得成為真正、可靠的夥伴。」

趙美蘭宣布新政策時，接受法語日報「新聞報」（La Presse）訪問時表示，這項戰略特別針對與渥太華關係緊張的北京。她說，政府不至於建議企業別前往中國做生意，但「我的工作是說明風險，我是說在中國做生意存在地緣政治風險」。

法新社說，特魯多和趙美蘭先前前往印尼參加20國集團（G20）峰會，以及在柬埔寨舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會和在曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）。在G20峰會期間，中國國家主席習近平被拍到當面斥責特魯多的畫面。

據華爾街日報今天報道稱，加拿大周日稱中國是一股必須被遏制的“破壞性”全球力量；這是加拿大對中國的最新一次抨擊，中美兩國在電信問題上出現重大爭端後，加拿大對中國採取不太信任的態度。加拿大外交部長梅拉妮·喬利即趙美蘭本月早些時候關於中國構成的威脅的言論，引起了中國大使館的迅速指責。

加拿大周日稱中國是一股必須被遏制的“破壞性”全球力量；這是加拿大對中國的最新一次抨擊，中美兩國在電信問題上出現重大爭端後，加拿大對中國採取不太友好的態度。

此前加拿大公布了經過修訂的亞太地區政策框架，中國受到特別關注。加拿大表示，新政策是為了應對中國在加拿大等國堅決追求經濟和安全利益、干涉外國活動，以及加拿大所指控的中國對其他國家的“脅迫性對待”。

中國駐加大使館的代表未回應置評請求。本月早些時候，中國大使館批評了喬利的中國威脅論，說她的評論“歪曲了事實”，“是對中國內政的粗暴干涉”。

美國駐加拿大大使David Cohen在聲明中說，他歡迎渥太華的新亞洲戰略，並期待着與加拿大官員合作，“以推動我們兩國在該地區的共同優先事項”。

加拿大總理特魯多(Trudeau)上任時曾誓言改善中加兩國對話。之後中加兩國同意就可能的自由貿易協定展開探索性磋商，特魯多當時認為，兩國之間的商業關係有着“巨大的未開發潛力”。但後來，加強正式商貿關係的行動陷入僵局。

周日發布的一份解釋加拿大修訂後亞太政策的文件稱，中國“是一個越來越具有破壞性的全球大國，”中國從基於規則的國際秩序中受益，“但現在正積極尋求重新解釋這些規則，以獲得更大的優勢。”

據華日稱，加拿大表示，現在修訂後的政策與亞太地區和其他地區的盟友一致，其中包括美國。加拿大還承諾增加該國在亞太地區的軍事存在，如參加海軍演習，並承諾修訂外國投資規則，以考慮到國有企業，如中國國有企業的問題。出於對國家安全的考慮，加拿大最近命令中國公司從三家加拿大國內礦業公司撤資。