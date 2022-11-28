印度德里召開“第7屆全印度支持西藏組織大會”

西藏

為期兩天的“第7屆全印度支持西藏組織大會”，2022年11月28日起在德里召開。圖為藏人行政中央司政邊巴次仁（右）發表開幕演說。

為期兩天的“第7屆全印度支持西藏組織大會”，28日起在德里召開。藏人行政中央司政邊巴次仁發表開幕演說強調，只有西藏人民有權決定自己的未來，呼籲國際社會挺身支持西藏人民。

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為期兩天的“第7屆全印度支持西藏組織大會”，28日起在德里召開。藏人行政中央司政邊巴次仁發表開幕演說強調，只有西藏人民有權決定自己的未來，呼籲國際社會挺身支持西藏人民。

由印度17個支持西藏團體共同組成的“西藏運動核心小組”（The Core Group for Tibetan Cause），28日起在印度德里召開為期兩天的“第7屆全印度支持西藏組織大會”，來自印度各地約200名代表參加。

藏人行政中央即西藏流亡政府，司政是藏人行政中央的最高行政領導人。藏人行政中央司政邊巴次仁（Penpa Tsering）在開幕致詞中說，藏人精神領袖達賴喇嘛迫於現實而提出“中間道路”主張，目的是和平解決西藏問題，但只有西藏人有權決定西藏的未來，希望包括印度在內的國際社會，能挺身為西藏發聲。

邊巴次仁感嘆，從歷史角度來看，西藏本來就不是中國的一部分，但現今多數國家基於經濟利益而承認西藏是中國的一部分，這等於是替西藏人決定了西藏的歸屬。

他強調，馬善被人騎，若世界各國甘為小馬，那隻能一直被駕馭，唯有勇於捍衛自身價值的國家，才會贏得中國的尊重。

中央社說：流亡藏人“中間道路”的內涵是不接受中國治理西藏的現狀，但也不追求獨立，而是爭取“在中國框架下的真正自治”。

邊巴次仁接受中央社記者訪問時說，西藏人與台灣人應加強往來，例如藏人赴台求學或是台人前來藏人行政中央所在地、印度山城達蘭薩拉（Dharamshala）學習佛法等。

此外，印度上議院議員蘇吉．庫瑪（Sujeet Kumar）在會上呼籲，世界各國都應正視西藏問題，印度政府准許流亡藏人落腳，並允許藏人行政中央設立，但這仍然不夠，新德里應進一步承認藏人行政中央的地位。

庫瑪今年10月曾訪台10天，參加玉山論壇及拜會政府官員以及智庫學者。他告訴中央社記者，台灣之行非常成功，對台灣留下深刻印象。

“全印度支持西藏組織大會”先前受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，而停辦兩年，本屆會議聚焦討論“西藏路線圖”以及促使印度政府擬訂出更明確西藏政策的行動計畫。