回應各地抗議浪潮 中國外交部發言人如是說

中國/抗議浪潮

對於上周末以來在中國各地爆發的反對新冠疫情限制措施，同時要求更多自由，甚至要求習近平下台的抗議聲，中國政府周一有了回應。

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中國外交部發言人趙立堅周一在記者會上說，"在社交網絡上，有一些動機隱蔽的勢力將這場火災與當地對新冠疫情的反應聯繫起來。 趙立堅還說， 在 "中國共產黨的領導下，（在）中國人民的支持下，我們反對新冠疫情的鬥爭將取得成功 " 。

新疆首府烏魯木齊的一棟高層建築24號發生火災，官方稱致10人死亡，有人將其歸咎於新冠疫情清零政策下的限制措施阻礙了消防員及時搶救。這場悲劇激發中國很多城市，包括北京，成都，上海，武漢，廣州多地爆發悼念遇難者活動，同時示威活動也帶來對更多政治自由的要求，也要求剛剛在20大上前所未有地獲得第三個任期，甚至終身任期的習近平下台的呼聲。

法新社說，中國這次動員似乎是1989年支持民主的騷亂以來規模最大的一次。這是民眾不滿情緒的高潮，這種不滿情緒近幾個月來在中國持續增長，中國是世界上唯一一個仍然實行嚴格的 "清零"政策的國家，繼續對民眾進行反覆的禁閉和幾乎每天的PCR測試。

警察的出現和網絡審查加劇

法新社記者還指出，周一上午，在北京和上海前一天的集會地點附近，可以看到警察的存在。 在上海，有兩個人在烏魯木齊街附近被捕，這也是周日發生示威的地方。一位警察告訴法新社，這兩個人中的一個 "不服從我們的命令"。 法新社記者指出，這些官員還將其他人從現場驅離，並命令他們刪除手機中的圖像。 被多次詢問的上海警方周一尚未就周末的拘留人數作出回應。

據英國媒體報道，一名報道上海抗議活動的BBC中國記者被捕並 "被警察毆打"。英國企業部長格蘭特-沙普斯說，暴力事件是 "不可接受的 "和 "令人擔憂的"。

在上海，一夜之間被人群佔據的一條街道現在被柵欄包圍，以防止任何進一步的聚集。

在北京的亮馬河地區，400多名中國年輕人星期天晚上聚集了幾個小時，高呼 "我們都是新疆人"，當時有警車停在那裡，警察在運河邊巡邏。

同時，審查制度也趕上了：在中國的社交網絡上，所有關於抗議活動的信息在周一似乎都被刪除了。在微博平台上，搜索 "亮馬河 "和 "烏魯木齊街 "沒有得到與動員有關的結果。

中國當局對信息的嚴格控制和對國內旅行的健康限制，使得周末的抗議者總人數難以核實。

新加坡國立大學的中國政治專家吳木鑾告訴法新社："人們情緒現在已經達到了沸點，因為沒有明確的方向，也不知如何結束'清零'政策。” 他指出 共產黨黨低估了人民的憤怒。