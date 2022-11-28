投資者“翹首”白紙革命導致中國放棄清零而開放

新冠病毒/清零/白紙革命

外國投資者周一表示，針對北京的清零政策在中國各地掀起的罕見抗議活動可能引發新一波政治不確定性，但也可能加速世界第二大經濟體的重新開放。

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據路透社今天報道稱，投資者希望北京在抗議活動淹沒市場之際，能更快解除疫情限制。

中國股市周一遭遇一個月來最糟糕的一天，其貨幣也暴跌，而全球股市承壓，油價暴跌 3%，因為抗議者表現出自領導人習近平以來前所未有的公民抗命習近平十年前掌權。

5000 億美元資產管理公司 Principal Global Investors 的首席策略師 Seema Shah 告訴路透社，“抗議活動是短期內的一個擔憂”，並補充說最新事件支持風向正在改變的觀點。

中國市場經歷了充滿挑戰的一年，受到俄羅斯 2 月入侵烏克蘭後的政治避險情緒，以及由於嚴格的 疫情遏制措施和房地產行業困境的影響而對其經濟增長的擔憂。

根據國際金融協會 (IIF) 的數據，自俄羅斯 2 月入侵烏克蘭以來，中國債券投資組合每月都有資金流出，9 個月內資金流出總額達 1051 億美元。僅在 10 月份，中國股票投資組合就損失了 76 億美元，是自 3 月份以來的最大損失。

一家資產管理公司預計，一旦中國退出清零，中國股市可能會上漲 15-20%，儘管在此之前市場可能“相當具有挑戰性”。

據路透社說，其他人則更加謹慎。蘇黎世瑞銀全球財富管理首席信息官 Mark Haefele 表示，零 COVID 政策引發的社會不滿增加了執行和實施政府政策的風險。