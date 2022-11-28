掩蓋白紙革命 中國推特灌爆色情廣告

中國/白紙革命

中國周末多地發生民眾示威，抗議清零政策。周日推特上持續數小時充斥大量成人色情的內容，研究人員今天表示，這是為了掩蓋有關中國各地廣泛疫情抗議活動的消息。

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據自由時報今天引述英國媒體消息，稱中國推特色情廣告灌爆，掩蓋清零抗爭訊息。

據英國獨立報（The Independent）周一（28日）消息，周日推特上持續數小時充斥着大量成人色情的內容，專家表示，色情垃圾郵件和廣告等攻擊是為了阻止人們在網絡上找到有關抗議清零封鎖政策的最新消息。

在包括人口稠密的上海和北京在內的中國許多城市，抗議者周末湧上街頭，舉行前所未有的示威活動，這是自1989年以天安門廣場為中心的學生領導的民主運動以來，中國從未出現過類似的示威活動。

然而，周末在微博平台上尋找來自這些中國城市的Twitter用戶，卻被垃圾推文頁面轟炸，而不是有關抗議活動的信息。

該報道引述技術和審查分析師Mengyu Dong在推特上寫道：“中國的推特上充斥着‘護送廣告’，這可能會讓中國用戶更難獲取有關大規模抗議活動的信息”。研究人員指出，一些在平台上休眠多年的帳戶，在民眾抗議活動後活躍起來，並開始發出大量推文。