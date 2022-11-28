日經：習近平10年來最大危機 面臨羞辱性撤退

中國/新冠病毒/白紙革命/清零

在中國主要城市因清零疫情爆發的民眾抗議活動可能是自發的，但並非是偶然。上海、北京、南京、烏魯木齊等地公開表達的憤怒和沮喪情緒，是國家主席習近平上台10年以來最大的危機。據日媒分析，習近平本人已將自己的權威押注在清零政策上，現在拋棄清零可以被視為一種“羞辱性”的撤退。

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據自由時報今天引述日經刊文稱：習近平10年來最大危機，面臨羞辱性撤退。中國周未清零政策的抗議者來自不同社會背景，從生產iPhone巨型工廠的農民工、大學生到中產階級城市居民，清零讓來自所有社會背景的人受害。

在許多方面，中國的清零政策使此類抗議幾乎不可避免，儘管在疫情大流行的早期階段非常有效，北京也吹噓對病毒的由上而下的專制反應，但今年年初傳染性更強但致命性較低的Omicron變種的出現，迅速凸顯中國的防疫劇本過時，且成本不必要地高昂。

最初普通中國人忍受疫情不斷的封鎖和不斷增加的經濟損失，因為他們願意給政府更多時間來尋找重新開放的方法，但他們得到的答案卻大同小異。當局沒有找到一個更實際的方法來獲得喘息空間，而是簡單地加倍實施一項毫無意義地、無盡苦難的政策。

據日經指出，中共似乎又犯了一個錯誤，過於信任鎮壓機器來實施封鎖。不同於1989年天安門的鎮壓，現在遇到了一種完全不同的群眾抗議，與因拖欠工資或非法征地等個人不滿而引發的抗議活動不同，抗議活動僅限於村莊或城鎮等較小的地理區域，但當前正進行的反封鎖抗議活動是全國性的，針對的是中國最高領導人及其政策反撲。

據該報紙稱，更值得注意的是，抗議者似乎來自不同的社會背景，如生產iPhone巨型工廠的農民工、大學生和中產階級城市居民。清零讓來自所有社會背景的人受害，只要北京繼續該政策，這種反封鎖抗議活動不會停止。

日經說，習近平面臨的挑戰不僅僅是持續的反封鎖抗議活動。他可能更擔心必須執行清零的黨內基層和成員中日益增長的疲勞和挫敗感。這種政治反抗在後天安門時代是前所未有的，過去經驗來看，在不嚴厲懲罰的情況下放過抗議者，可能會在未來激起民眾對黨的統治的反對。

該報道稱，如果放棄清零，可以在多個方面帶來好處，中國經濟有望反彈，但這種路線修正將帶來嚴重的政治代價，一些抗議者現在高呼他們應該下台，公開挑戰習近平和共產黨的權威。此外，習本人已將自己的權威押注在清零政策上，現在拋棄清零可以被視為一種“羞辱性”的撤退。