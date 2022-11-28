澳媒：六四後最大抗議敲響中國清零政策喪鐘

中國/新冠病毒/上海/白紙抗議

中國北京和上海等多個城市在剛剛過去的周末爆發抗議引發外界關注。澳大利亞媒體形容這是1989年六四天安門事件以來中國遇到的最大抗議潮，可能意味中國領導人習近平清零抗疫希望告終。有組織、協同性的示威活動一直是中共試圖阻撓的頭號威脅。

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據中央社今天引述澳媒稱，六四後最大抗議敲響中國清零政策喪鐘。澳洲廣播公司（ABC）消息稱，目前若以國外或3年前在香港發生的示威規模來看，過去幾天在中國多處城市的抗議人數雖然仍很少，有些地方甚至只有幾百人，但在嚴格監控程度數一數二的中國，多個城市出現群眾集會表達異議仍極為罕見。

有組織、協同性的示威活動一直是中共試圖阻撓的頭號威脅。這波不滿新冠疫情過度防疫清零措施的抗議潮，從西部新疆的烏魯木齊延燒到東部的上海及南部的廣州，很明顯不是局部的民憤。當中已有1989年北京天安門廣場抗議的影子。前次有抗議群眾在不同城市同時集會要求改革，就是當年的天安門示威。

與當年的示威活動一樣，中國一些最負盛名的大學學生周末在校園集會。在北京，有抗議群眾公開嘲諷疫情封控措施，反而喊出“我們要核酸檢測、我們要被隔離”以挑戰當局。

北京和其他大城市的警方起初容忍，沒有迅速驅離守夜活動及清場，不過有消息稱逮捕一些人。澳廣稱有關當局或許曾指示公安允許民眾稍微宣洩不滿，因為抗議影片在網絡上流傳，民眾大多支持放寬防疫限制。

較新的變異株病毒雖然傳染性更強，但危險性似乎比較低，各國紛紛陸續鬆綁防疫措施，開始與病毒共存。然而中國依舊反覆封城、例行排隊核酸檢測、對感染者及接觸者強制隔離等措施，讓民眾開始疲乏。

經過3年來“抗擊疫情的人民戰爭”，中國清零政策愈來愈侵蝕人民的生活。新疆烏魯木齊上周一場大火成為壓垮駱駝的最後一根稻草，烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生和搶救釀死傷，官方說法是10死9傷。

澳洲廣播公司報導說這不是中國政府防疫措施第一起無意中造成的重大死傷，但卻觸動人們的神經，尤其近來適逢世界盃足球賽，許多人只能乖乖待在家中收看比賽，見到卡達成千上萬球迷未戴口罩地享受在中國久違的正常生活，心中五味雜陳。

中央社說，中國現在每天約新增4萬例確診且還在升溫，試圖清零卻徒勞無功的跡象愈來愈明顯。澳廣認為接下來的日子面臨最大風險者是抗議活動有許多年輕學生，當局會認為是他們在組織或號召群眾抗議。在上海，一些抗議群眾被拍到高呼“共產黨下台”、“習近平下台”。