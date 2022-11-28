澳門批出新賭牌 維持美港澳資本經營格局 增吸海外客

澳門/賭場

澳門政府上周六(26日)公布賭牌競投結果，現有六間博彩企業全部獲批，可由明年起繼續營運十年，新加入競爭的馬來西亞雲頂集團相關的GMM則出局，意味澳門回歸以來，由美資和港澳資本構成的賭業格局，維持不變。不同的是，六間公司均須按新牌要求，開拓海外客源和發展非博彩項目，以減少對中國內地客源的倚賴。

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消息刺激在港上市的賭業股，今(28日)午收市時，股價全部告升，升幅由0.47%至15.83%不等，未有如券商摩通估計般，指消息成賭業股的「強勁催化劑」。當中，以今早開市前宣布會注資金額近25倍至50億澳門元(下同，摺合約6億歐元)的永利澳門升幅最大；而美高梅亦有超過一成的升幅。

根據澳門政府26日的公告，以得分排列，獲得娛樂場幸運博彩經營權的公司分別是：美高梅金殿超濠股份有限公司、銀河娛樂場股份有限公司、威尼斯人澳門股份有限公司、新濠博亞（澳門）股份有限公司、永利渡假村（澳門）股份有限公司，以及澳娛綜合度假股份有限公司。當局會在本年內與上述公司按經修訂的《博彩法》簽署正式新賭牌批給合同。

澳門新賭牌的競投準則，以確保本地員工就業穩定、開拓海外客源市場、發展非博彩項目等最為重要，澳門競投委員會主席、行政法務司司長張永春在公布結果時說，接下來會與各公司磋商具體內容，包括如何具體落實發展海外市場及非博彩元素方案，以及承諾投資金額等，年底前會一併公布。而獲新牌的公司亦紛紛表態，支持澳門經濟多元化發展，並為非博彩產業做出貢獻，打造澳門成為國際旅遊勝地。

澳門博彩業一向占當地生產總值（GDP）六成以上，受疫情影響以致中國客難求而令賭博收入大降，去年的博彩毛收入佔GDP的比例已降至41.8%。為減少對賭收的倚賴，澳門政府在新牌中訂明，評分標準之一是令經濟多元化；日前更表示，期望未來「非博彩收益」可占本地生產總值60%。早前更有傳入標博企已承諾在未來10年合共投資1000億元，以發展非博彩娛樂。

分析員和劵商摩通均表示，賭牌揭盅令博企一大不確定性消退，尤其是對永利及美高梅，預料博彩股股價會上升。

博彩業是澳門最主要的稅收來源，現時全澳42間娛樂場分屬六大博企，其牌照今年到期，澳門政府其後決定，今年會由「三正(牌)三副(牌)」的格局，改為發出六個賭牌，但禁止以「轉批給」副牌形式出現。9月競投截標時，出現「7爭6」的現象，除原有六間公司競投外，與馬來西亞雲頂集團相關的GMM公司亦入標欲分一杯羹，令賭牌爭逐出現懸念。