白紙抗議讓習面臨三難選擇

中國/清零/白紙抗議

2022年11月27日，中國上海，在烏魯木齊發生致命火災後，警察在前一天晚上發生的抗議活動的烏魯木齊路現場嚴陣以待。

中國官員對激增的新冠病例反應混亂，已連續三天引發跨越城市和社會階層的示威抗議。中國政府已經浪費了兩年的時間過早地慶祝自己抵禦了這一流行病，現在卻沒有準備好解決因過度自信而導致的相互關聯的經濟、健康和政治危機。

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據路透社今天報道稱，白紙抗議讓中國面臨可怕的三難選擇。而抗議活動可能是對中國國家主席習近平統治的最關鍵考驗。雖然難以衡量，但到目前為止，人群的規模似乎比 1989 年要小，當時政府使用坦克鎮壓了不滿的大學生和工廠工人的大規模抗議運動，但此次抗議活動對官員腐敗、停滯不前的工資和 18% 的通貨膨脹而激怒。一些人要求習近平下台。

抗議在全國範圍內廣泛蔓延，人們湧上街頭，對嚴格的流行病控制措施感到沮喪，這種控制措施正在壓抑生活和企業，而且看不到盡頭。

與 1989 年一樣，問題是經濟和政治問題，以及國家範圍；蘋果公司供應商富士康裝配線上的中產階級學生和藍領工人再次找到了共同的目標。互聯網正在促進抗議者的協調，而這正是內部安全部門數十年來試圖阻止的事情。

這種不穩定將加速新生的投資者樂觀情緒的逆轉。在北京最終表示將開始有選擇地放寬習近平標誌性的“動態零病毒”方法後，交易員於 11 月初重新買入中國公司的股票。那是不合時宜的。隨着恆生國企指數在 11 個交易日內飆升 27%，新的傳染性病毒變種正在轉移；周日新增病例激增至 40,000 多例。

城市從放鬆狀態又轉變為加強封鎖。然而，由於許多老年人拒絕接種疫苗，讓這種疾病肆虐幾乎肯定會導致死亡人數激增。官員們還意識到，街上的每個市民都在抱怨封鎖，而另一些人則害怕感染 Covid-19。例如，當石家莊市試圖放鬆對疫情的控制時，許多居民躲在公寓里而不是去購物。

這種行為破壞了放棄習的零新冠病毒政策將立即刺激經濟活動的論點。較貧困地區的高死亡率風險和仍然搖搖欲墜的公共醫療系統狀況使政府難以做出讓步。胡蘿卜加大棒的組合可能會清除街頭的示威者，但官員們既不能恐嚇也不能安撫這種病毒。

據路透社說，這波不滿浪潮越大，強硬派就越可能主張對異見者進行暴力攻擊並恢復嚴格的隔離。但這有風險。北京的一些辯護者認為，天安門鎮壓開啟了隨後的財富創造時代。然而，中國的經濟增長在 1989 年放緩了近三分之二，降至 4%，並在次年保持不變。到 2022 年，隨着房地產崩盤、零售支出不溫不火和出口下降，政府無法承受進一步收縮。甚至在考慮北京對動蕩的反應之前，國際貨幣基金組織就預計中國今年的 GDP 增長率僅為 3.2%。