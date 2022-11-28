白紙抗議運動 中國逮捕一名英國記者 遭抗議

中國/新冠病毒/白紙抗議

英國政府抗議中國警方在上海逮捕一名英國廣播公司記者，該記者昨天在上海報道民眾抗議清零政策時被逮捕。英國廣播公司對逮捕案提出抗議。中國外交部發言人今天回應稱，中國方面逮捕這個英國人時並不知道他是新聞記者。儘管遭到拳打腳踢，中國官方仍然解釋說，逮捕這名英國記者是為他好。

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據法新社報道稱，英國BBC媒體集團周日表示，該集團在中國的一名記者在上海報道民眾抗議中國政權嚴厲的 清零政策時被逮捕並 "被警察毆打"。BBC發言人在給法新社的一份聲明中說："BBC非常關注我們的記者埃德-勞倫斯的權益，他在報道上海的抗議活動時被捕並被戴上手銬。該抗議聲明說，該記者在中國作國內特派記者報道時，被中國警察拳打腳踢。

本周末，數百人在包括上海和北京在內的中國幾個主要城市舉行示威，抗議當局為打擊冠狀病毒疫情而實施的禁閉和限制。

BBC發言人說，針對中國方面解釋之所以逮捕他為了他好，指出這不是一個可信的解釋。中國方面說，逮捕英國記者是擔心他在抗議清零政策的示威中受傷。

BBC說，至此他們沒有得到中國方面的道歉。

中國外交部周一表示，周末在上海的抗議活動中被捕的BBC記者並沒有表明自己是記者。中國外交部發言人趙立堅今天在例行新聞發布會上說，"根據我們從上海有關部門了解到的情況，被逮捕的人沒有表明自己的記者身份，也不願意出示他的記者證。"

中國外交部發言人趙立堅警告外國媒體在中國境內要尊重中國的法律和法規。

英國商業部長格蘭特-沙普斯（Grant Shapps）今天說，中國方面逮捕在上海採訪民眾抗議清零政策的英國廣播公司（BBC）記者，並遭到暴力毆打，是不可接受的，也是令人擔憂的。

英國部長在英國電台LBC上說：無論發生什麼，新聞自由必須是神聖不可侵犯的。