白紙抗議：德國總統說理解

中國/德國/白紙抗議/清零

德國總統弗蘭克-瓦爾特-施泰因邁爾周一表示，他 "理解 "中國的抗議者對嚴厲的清零政策的 "不耐煩"。

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就中國民眾抗議清零政策，德國總統說他 "理解 "抗議者。德國總統弗蘭克-瓦爾特-施泰因邁爾今天稱， "我明白，人們正在街頭表達他們的不耐煩和不滿。"這位在德國具有道德權威的國家元首在接受德國之聲採訪時說。“作為一個民主人士，我可以說，言論自由是一項重要的公共利益。”

中國當局在周一盡其所能阻止歷史性大規模的反對清零限制和要求更多自由的憤怒。

德國總統弗蘭克-瓦爾特-施泰因邁爾說，"我們都記得我們自己與新冠病毒的鬥爭，以及它所代表的負擔。" 施泰因邁爾說，“我們可以想象，這對中國人來說是多麼大的負擔，因為中國的措施要嚴格得多，已經實施了很長時間，而且還在進一步收緊。”

德國總統說，他 "希望中國當局尊重表達和示威自由的權利"。

這次民眾示威是中國自1989年要求民主運動以來規模最大的一次，89.六四集會受到了嚴厲的鎮壓。

據法新社說，這是中國幾個月來民眾不滿情緒醞釀的高調抗議，中國是世界上最後一個實行嚴格的清零政策的國家之一，反覆封鎖禁足，幾乎每天都對民眾進行PCR測試。