白紙革命威力？有企業遭指下架A4白紙避險 急澄清

中國/清零/白紙抗議/A4白紙

新疆烏魯木齊24日一把大火，造成10人死亡，燒出了中國各地不滿習近平過度封控的反政府抗議烽火，甚至喊出打倒共產黨和打倒習近平的口號，引發全球關注，此次行動中，民眾紛紛拿出白紙示威抗議。但在同時，中國網絡社群的各式未經證實的流言也不斷被廣傳，其中有一份關於上海晨光文具的訊息在網絡流傳，稱公司今起全面下架所有通路的A4白紙，這項消息讓今日上海晨光的股價一度重挫，公司趕緊在證交所官網發聲明澄清，強調網絡流傳的文件內容是偽造。不過，在中國網絡，A4白紙已經是敏感詞。

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據新頭殼署名謝佩玲報道稱，烏魯木齊火災事件引發的“白紙革命”，讓中國反封控爭取自由的抗議行動遍地開花，超過50間大學響應活動，學生們陸續在校園內高舉白紙，“不要核酸要自由”、“不自由毋寧死”等口號在各地喊出。與此同時，推特上各地抗議畫面也不斷廣傳，不過，亦有許多未經證實的消息夾雜在其中，今日許多中國網絡社群流傳一份聲明內容稱，“上海晨光文具股份有限公司（我公司）針對近日在上海、北京、南京、武漢、成都、廣州等地的所謂白紙革命、白紙運動進行強烈譴責，為維護國家安全穩定，為防止不法份子囤積大量A4白紙進行違法顛覆活動，我公司決定從11月29日零點開始，暫停所有線上、線下店面及合作渠道進行A4白紙的銷售。”

該報道稱，消息一出後，上海晨光今早股價隨即下跌，隨後緊急在上海證交所官網發布訊息澄清，表示經公司核查，該文件為偽造，公司已報警，並強調生產經營一切正常。

有消息報告A4白紙在多地成為敏感物品，網絡上也被列為敏感詞。