白紙革命迅速傳遍世界

針對中國嚴格防疫清零政策和限制自由的抗議活動，已蔓延到全球至少十幾個城市，這是為了聲援中國周末所出現罕見的反抗行為。

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據中央社今天報道，中國抗議封控浪潮蔓延到國外校園和社區。根據路透社的統計，在歐洲、亞洲和北美城市，包括倫敦、巴黎、東京和雪梨，皆出現由移居國外的異議人士和學生所組織的小規模守夜和抗議活動。統計顯示，大部分抗議活動參加者在數十人左右，少數活動吸引超過100人。這些集會是國內外中國人團結起來表達憤怒的罕見事例。

中國大陸的抗議活動是因新疆烏魯木齊發生一起致命火災，造成10人命喪他們被困的公寓里。這場災難的部分原因是當局採行的封控措施。唯地方官員否認這一說法。

自中國國家主席習近平10年前上台以來，當局嚴厲打壓不同意見，加強對公民社會、媒體和互聯網的控制。但透過封鎖和檢疫，意圖藉此消滅新冠疫情的嚴格政策，已成為挫敗感的眾矢之的。

這項政策讓中國的死亡率遠低於其他許多國家，但代價是數百萬人長期被隔離在家中，並損害這個世界第二大經濟體的經濟。儘管如此，中國官員稱，必須維持這種作法以挽救生命，尤其在老年人群中，因為他們的疫苗接種率很低。

據中央社說，一些海外抗議人士表示，現在輪到他們來承擔朋友和家人一直承受的一部分負擔。