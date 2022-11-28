美國：每個人都有和平抗議的權利

白紙運動

拜登政府11月28日對中國當局嚴厲推行“動態清零”防疫政策引發的大規模民眾抗議活動發表聲明，稱在世界各地，每個人都有和平抗議的權利。

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美國國家安全委員會的一位發言人在一份聲明中表示：“我們長期以來一直表示，在美國和世界各地，每個人都有和平抗議的權利。這包括在中華人民共和國。”

這位發言人還間接的對中國的“清零”政策提出批評，說清零不是美國奉行的政策，而且美國一直在說，中國很難通過“清零”策略來遏制新冠病毒。

聲明指出：“對我們來說，我們關注的是什麼是有效的，這意味着使用公共衛生工具，如繼續提高疫苗接種率，包括加強劑，並使檢測和治療更容易獲得”。

在11月24日晚被封控100多天的新疆烏魯木齊市的一座高層住宅樓失火後，連日來，從烏魯木齊到上海；從武漢到北京；中國多個城市和大學爆發了抗議當局嚴厲封控措施的示威活動，抗議訴求從要求解封上升到政治變革。很多抗議者手持白紙，高喊“不要核酸；要自由”，掀起了所稱的“白紙運動”或“白紙革命”。

儘管美國國安會的發言人對中國的清零政策提出了些許批評並強調了公民的抗議權，但拜登政府顯然在支持中國的抗議者方面保持了剋制。拜登總統與中國領導人習近平最近在20國集團峰會間隙舉行了他就任總統以來兩人之間的首次面對面會晤，試圖穩定不斷惡化的美中關係。