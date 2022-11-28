聯合國人權急促中國尊重和平抗議的權利

新冠病毒/中國/清零/白紙革命/聯合國人權高專

聯合國人權事務高級專員周一呼籲中國當局不要 "任意拘留 "和平抗議清零限制和爭取更多自由的示威者。中國官方尚且沒有對此駁斥干預中國內政。

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據法新社今天報道稱，聯合國呼籲當局尊重和平抗議的權利。聯合國人權事務高級專員發言人傑里米-勞倫斯說："我們呼籲中國當局根據國際人權法律和標準對抗議活動作出回應。" 發言人說：任何人都不應該因為和平表達自己的觀點而被任意拘留。

據勞倫斯說："允許在社會上進行廣泛的辯論，特別是與年輕人的辯論，這些辯論可以幫助塑造公共政策，確保這些政策被更好地理解，並最終更加有效。

中國當局在周一盡其所能阻止歷史上大規模的反對疫情限制和要求更多自由的憤怒。

就抗議在中國所在領土範圍而言，這次動員顯示是自1989年被嚴厲鎮壓的支持民主的集會以來最大的一次示威。這也是中國數月來民眾不滿情緒醞釀的再高漲，中國是世界上最後一個實行嚴格的 "清零"政策的國家，反覆封鎖並幾乎每天對民眾進行PCR測試。

中國西北省份新疆首府烏魯木齊的一場致命火災引發了許多中國人的憤怒，一些人指責清零限制阻礙了救援工作。

聯合國人權高專辦呼籲 "提高透明度，以解決公眾關注的問題，並從悲劇中吸取教訓"。聯合國人權高專方面還回顧說，根據科學和醫學建議，"當局施加的限制必須是必要和相稱的"。

據勞倫斯先生說：任何限制性措施也都必須有時間限制，而且必須有保障措施和機制讓人們提出他們的關切並尋求補救。