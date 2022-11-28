選戰大敗蘇貞昌獲慰留陳其邁可能代理民進黨主

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民進黨前天九合一選舉大敗，蔡英文總統辭卸黨主席職位，民進黨面臨重組，但行政院長蘇貞昌請辭獲得慰留，導致黨內出現反彈。有民進黨派系高層指出，雖然蘇貞昌獲得慰留，但如果未來繼續維持「英蘇體制」，等於民進黨在敗選後仍沒有痛定思痛，深切反省。

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2018年，民進黨同樣是九合一敗選，當時擔任行政院長的賴清德立即請辭，也不接受慰留，最後在總統蔡英文要求下，才答應在立法院會期結束後再離職。民進黨黨政人士說，如今蘇內閣看似不動如山，如果蘇貞昌院長和內閣都不異動，無法給大眾新氣象，接下來民進黨就要面臨2024總統選舉，如果現在不清理戰場，未來民進黨的總統參選人也很難選下去。

除了內閣是否改組的挑戰，蔡英文在黨內也面臨考驗。當蔡英文宣布辭去黨主席職務後，黨內隨即傳出由高雄市長陳其邁代理黨主席的消息。據了解，這個決定也是由「英系」拍板，預計後天中常會將經由互推產生。雖然陳其邁的幕僚目前都說，他未來不參選主席，但陳其邁已經是英系少數的命脈，黨內各派系都預估，英係為了持續掌握黨權，一定會推派人選，參加主席補選。

黨政人士也透露，蔡英文慰留蘇貞昌，明顯希望他穩住內閣，且不只待到明年一月立法院會期結束。因為蘇貞昌過去曾透露，蔡英文希望他「一直幫忙」，如果民進黨沒有敗選，蘇貞昌陪蔡英文走完任期也不令人意外。但現在蘇貞昌續留，整個民進黨都受到輿論壓力。這位黨政人士透露，蘇貞昌續留，雖然是蔡英文的意志，但不是各派系高層的共識。

敗選後民進黨內部掀起檢討聲浪，主導提名的英系成為箭靶，據了解，新潮流系和正國會雖然勉強接受陳其邁代理主席，但如果「英系」還要再推人參加主席補選，新潮流和正國會不會默不作聲。尤其陳其邁代理主席一事傳開時，新潮流和正國會私下也有批評聲浪。