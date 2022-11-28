香港兩大學陸生悼念新疆火災死難者 港大報警惹爭議

香港/政治

新疆烏魯木齊有大廈疑因封控而阻延救火致10死9傷慘劇，觸發中國內地多處民眾抗議，香港兩所大學的內地生亦在校內發起悼念，當中，香港大學校方報警求助，並移除宣傳集會單張，警員到場登記學生資料後，未有採取拘捕行動，但仍觸發學生網頁出現大量批評校方行動的言論。

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有舉行悼念活動的科技大學，一批內地生於昨(27日)晚9時許在校園的Seafront擺放紙鶴及燃點蠟燭，拼出「1124」字樣，悼念本月24日(上周四)新疆大火中逝世的死難者，其後更遊行至校園的北閘，未見有人攔阻。根據該校學生會編輯委員會的臉書，遊行隊伍中，有人舉起白紙，響應有人發起的「白紙革命」；亦有人身穿中國防疫人員套裝，舉起「此內容因違規無法查看」的圖片，似是諷刺中國的言論封控。

香港大學同一晚的悼念則並不順利。根據港大學生刊物《學苑》臉書的圖文，傍晚時分，有中國留學生在「大學街」手持「默哀」和「向烏魯木齊火災遇難的10位同胞致以沉痛哀悼」的宣傳單張及鮮花，以資悼念。有警員接獲校方報案到場，記錄涉事學生個人資料後離去。

港大昨晚回應傳媒查詢時表示，傍晚時有人在校內派發及張貼宣傳物品，保安向他們了解時，對方拒絕透露是否港大學生和相關活動內容，保安擔心有公眾秩序問題，故報警求助；警員到場了解後，初步確認有關人士為學生後離開。學生其後亦自行離開。

學苑的相關帖文引發熱議，在超過三百個評論中，批評校方反應過敏的，獲得最多點贊，例如「重點唔系警員，重點系『報警』」獲四百多人發「點贊」圖案；網名「Siu Lam」的帖子更批評校方，若真認為有問題，可找舍監和輔導，但現在是大小集會均報警搞掂學生，「校方的墜落，是完全失去為人師表的應有之道」，諷刺這是「全面管治權的國家安全」，有關言論獲二百人點贊。另亦有不少人諷刺說：「可以系香港感受到同祖國一樣既待遇，一定好溫暖喇！」

烏魯木齊一幢大廈在11月24日發生火警，但消防車遲遲不到，致大火3小時後才撲滅，有人質疑是封控致消防車不能直達小區救火。事件燭發各地市民對封控措施的憤怒，抗議行動昨日更是席捲中國，除了有清華和北京大學等50多所大學以各樣方或表達悼念和不滿之外，北京、上海、湖北、武漢、廣東、山東、甘肅等逾10個城市的民眾亦走上街頭，部分人高喊「解封」、「不要做核酸」、「表達自由，民主法治」、「放人」，警方採取驅散行動，多人被捕。