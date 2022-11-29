中國公安如何搜追參加白紙抗議的人

中國/清零/白紙抗議

參加北京周末白紙抗議示威活動的人告訴路透社，中國當局已開始調查周末聚集抗議清零限制措施的一些人。中國網民現在拚命刪除過去幾天關於示威抗議的任何聊天記錄。不過，到目前為止，中國尚且沒有傳出警方開始逮捕參加抗議活動的人的消息。

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中國當局正在尋找抗議清零政策示威者。兩名抗議者告訴路透社，自稱是北京警察的來電要求他們周二就到警察局派出所報到，並書面說明他們周日晚上的活動情況。一名學生還說，他們的大學要求報告他們是否去過發生抗議活動的地區，並提供書面記錄。

一名學生匿名說，“我們都在拚命刪除我們的聊天記錄。”另一位目睹了北京抗議活動且不願透露姓名的人說，警方詢問他們是如何得知抗議活動的，以及他們前去的動機是什麼。

目前尚不清楚當局如何確定他們想要詢問參與抗議活動的人，也不清楚當局打算詢問多少這樣的人。

據路透社說，北京市公安局沒有回應置評請求。

據一些居民說，警方一直在要求路過這些地區的人拿手機，以檢查他們是否有虛擬專用網絡 (VPN) 和抗議者使用過的 Telegram 應用程序，居民說。對於中國的大多數人來說，VPN 是非法的，而 Telegram 應用程序在中國互聯網上是被屏蔽的。

一些抗議者使用約會應用程序來逃避審查和警方審查。