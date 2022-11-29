中國公安迅即調查白紙抗議民眾

中國/清零/白紙抗議

剛剛過去的周日在北京抗議清零限制和爭取更多自由的示威者周一告訴法新社，警察在電話中與他們聯繫，詢問他們是否參加集會。

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北京的示威者接到了警方的電話。法新社的一名記者指出，在周日的集會中，絕大多數示威者都沒有被檢查身份證件。對於警方能迅速找到示威者頭上，白紙示威者也立即提出疑問，警察是如何發現一些示威者的身份的。

剛剛過去的周日，大批抗議者響應社交網絡上的呼籲，在北京、上海和武漢走上街頭，令警方措手不及。

這次白紙抗議運動顯示是自1989年支持民主的89民主運動以來最大的一次，1989年的天安門廣場示威遭到了嚴厲的鎮壓。

一名抗議者周一晚間告訴法新社，她和五名周日也在首都參加示威的友人都接到了北京警方的電話。據她稱，“警察說出了我的名字，問我昨晚是否去了亮馬河......。他準確地問我有多少人在那裡，我什麼時候在那裡，我是怎麼聽說的。”

這位抗議者說，出於安全原因她要求匿名。她告訴說， “警方強調，星期天晚上的示威是非法的，並問我們是否有任何要求，希望通過合法渠道向他們傳達。” 她說，在這次簡短的通話中，警察是以 "平和的語氣 "與她交談，並告訴她今後不要參加集會。 她說，有一次，警察來到她的朋友家中，因為他們拒絕接聽電話。

她說，她將 "盡我所能繼續 "抗議。 " 她說：“我從未想過公民社會會在中國出現，人們參與這種運動。”

在上海，一名法新社記者目睹了幾起逮捕事件，他發現警察強行檢查了一名抗議者的手機，查看外國社交網絡應用，這些應用在中國被封鎖禁止。一些人利用這些應用來傳播有關抗議活動的信息。

法新社說，在中國的社交網絡上，抗議者分享法律和其他建議，說明如果他們被逮捕或被警察審問該怎麼辦。