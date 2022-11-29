中國海軍稱驅逐了美國軍艦 美軍稱是自由航行

中國/美國

中國軍方周二表示，已驅離一艘“非法侵入”南沙群島附近海域的美國導彈巡洋艦。但美國海軍對這一說法提出異議。

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據路透社今天報道稱，中國稱在南沙群島附近驅離美國巡洋艦。中國軍隊南部戰區新聞發言人說：“美軍的行為嚴重侵犯了中國的主權和安全。”

中國軍方所指是美國海軍大臣維爾號導彈巡洋艦，該艦最近駛過台灣海峽。美國海軍在一份聲明中稱，中國聲明錯誤”，並稱這是“中國歪曲美國合法的海上自由航行的最新行動。

據美國軍方稱，“維爾號導彈巡洋艦USS Chancellorsville（CG 62）根據國際法進行自由航行，並將繼續在公海自由的水域進行正常航行。”美國的聲明說，該艦自由航行名稱首字母縮寫指的就是“航行自由行動”。“美國正在捍衛每個國家在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動的權利。”

路透社說，中國對幾乎整個南中國海聲稱擁有主權，這片水域已成為中國與美國之間緊張關係的眾多導火索之一。美國拒絕接受中國在資源豐富的該片水域提出的領土主張，並稱是非法。近年來，美國軍艦越來越頻繁地通過南海，以示中國的主張不成立。

此前，中國軍方表示，美國巡洋艦最新通過表明美國是南海“安全風險製造者”，“是美國在南海航行和軍事化霸權的又一鐵證”。中國軍方南部戰區司令部在軍方微信社交媒體賬戶上還寫道，中國軍方將保持高度戒備。