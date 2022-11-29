中國藝術家艾未未：白紙抗議不會撼動政府

中國/白紙抗議/艾未未

備受矚目的中國異議人士艾未未在他的葡萄牙居家表示，最近的抗議浪潮不會動搖習近平政府，因為警察就會讓他們沉默。

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據路透社今天報道稱，中國藝術家艾未未說，抗議清零不會動搖政府。艾未未說抗議不太可能持續。警方將使用武力壓制抗議者。

最近幾天，抗議者走上上海、北京和其他城市的街頭，抗議清零措施和對自由的限制，這是自習近平上台以來前所未有的公民不服從表現。新冠疫情大流行近三年後，中國表示疫情防疫政策並非始終保持零病例，而是在病例出現時“動態”採取行動。

艾未未說抗議活動不太可能繼續下去，不僅因為安全部隊會鎮壓那些發聲的人，還因為示威者本身缺乏組織和領導。據艾未未稱，“沒有明確的政治議程，所以官方很容易逮捕他們。”艾未未周一告訴路透社說，1989 年北京天安門廣場及其周圍的要求民主抗議者遭到血腥鎮壓時有更多的“訴求”。

艾未未說：“即使在香港的示威規模或 1989 年規模的事情發生，仍然不會撼動政府。”

當被問及誰可以領導抗議運動時，2011 年在中國被拘留 81 天的艾未未說沒有人可以勝任，因為中國沒有“政治環境”。

中國異見藝術家艾未未說，“70 年來，中國當局清除了任何可以提出任何問題的人、知識分子或媒體。”

儘管艾未未表示抗議活動不太可能對政府產生影響，但他表示中國執政的共產黨“非常擔心革命”並將“採取一切措施防止這種情況發生”，包括從互聯網審查到動用警察力量。

據路透社說，中國的抗議活動是由上周新疆地區發生的一場火災引發的，這場火災造成 10 人死亡，他們被困在公寓里。抗議者說，封鎖措施是部分導致死亡的原因，但遭官員否認。

中國的白紙抗議活動已經蔓延到世界各地的各個城市。周一晚上，數十名抗議者聚集在香港中央商務區，這是 2019 年反政府示威活動的發生地。

中國外交部發言人周一在例行簡報會上表示，中國並不知道國外有任何抗議活動要求結束清零政策。

美國和其他西方國家支持人民在中國和平抗議的權利，但艾未未指責他們優先考慮自己的經濟利益而不是人權。艾未未批評說，“外國政府在與中國打交道時，我認為對每個政府來說，他們的首要任務是……獲得一些經濟影響力。” 艾未未還說，“你不能責怪他們，因為他們也想生存，但那樣做，他們就失去了捍衛自由世界或捍衛民主的信譽。”艾未未批評說，“好可惜。”