回應白紙抗議 中國官方下令廣種疫苗

中國/白紙抗議/接種疫苗

在反對清零疫情限制和爭取更多自由的歷史性抗議活動兩天後，中國周二決定加快為老年人接種新冠疫苗。與此同時各地警察在街頭大量布防，暫時阻止了任何進一步的集會。

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中國決定在 "抗議清零"恐慌之後關注疫苗接種問題。中國國家衛生委員會承諾 "加快提高80歲以上人群的疫苗接種率，並繼續提高60至79歲人群的疫苗接種率"。

據中國國家衛生委員會官員在一次新聞發布會上說，80歲以上的人中只有65.8%完全接種了疫苗，而北京還沒有批准被認為更有效的RNA疫苗。

法新社說，中國的疫苗接種率低，特別是在老年人中，是政府提出的堅持清零政策論據之一，以證明嚴格的清零政策是合理的，包括反覆封鎖，對來自國外的人進行隔離，以及幾乎每天對人口進行疫情檢測。

輿論稱糾正疫苗接種率可能正是讓中國擺脫 "清零"局面的一個辦法。這項政策已經實施了近三年，是本周末幾個城市的抗議活動的目標，這是自1989年天安門民主動員以來最廣泛的抗議運動。抗議的背景也是對中國政治制度的深深挫敗感，從人群喊出的口號可以看出，其中一些口號要求習近平辭職和執政的共產黨下台。

稱之為白紙抗議的導火索是上周發生在新疆西北部地區首府烏魯木齊的一場致命火災。抗議者指責政府的封鎖限制阻礙了消防隊救火。

在中國許多城市經歷了白紙抗議的周末之後，計畫在周一晚上舉行的幾個抗議活動沒有發生，法新社駐北京和上海的記者觀察到大量的警力在各地布防。

民眾對清零政策厭倦。一位不願意透露姓名的17歲少年告訴法新社，"清零政策真的太嚴格了，清零殺死的人比新冠病毒殺死的人還多。" 他說，這反映了大部分人的厭倦情緒。

法新社說，但如果說中國暫時維持清零政策，那麼最近幾天也出現了一些放鬆的姿態。周二，在烏魯木齊這個擁有400萬人口的城市被禁錮數周後，居民可以再次乘坐公共汽車去購物。

中國官方的新華社說，北京市已禁止 "在封閉的住宅區堵住樓門的做法"。此舉一直激起了民眾憤怒。

法新社說，一家國有媒體的一位有影響力的評論員表示，在抗議活動之後，管制可能很快就會放鬆。專欄作家、民族主義小報《環球時報》前編輯胡錫進還通過中國禁止的平台Twitter說：“中國可能比預期更早走出新冠病毒的陰影。”