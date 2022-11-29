封鎖白紙運動源頭 中國大學乾脆讓學生回家

中國/白紙革命/中國大學

中國嚴厲防疫清零政策引爆要求國家主席習近平下台的大規模抗爭，民眾陳抗規模之大為數十年僅見。中國共產黨加大防疫力道並試圖遏制新抗議潮，有些大學索性把學生送回老家。

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據中央社今天引述美聯社消息，在警察出動後，北京、上海或其他主要城巿今天未傳抗議。包括習近平的母校北京清華大學在內，北京和南方廣東省27日都有學生在校內集會抗議。現在校方說是要保護學生不受新冠病毒感染，但採取行動卻是派車把學生送回遙遠的老家，這麼做也降低學生聚眾採取更激進行動的可能性。

有些大學安排巴士載學生前往火車站，並表示課程和期末考將會以線上方式進行。

中央社說，在中國1980年代國內改革浪潮期間，校園是激進主義行動的溫床。1989年群集北京天安門廣場的學生運動將那一波民主運動推向高潮，最終遭到軍隊鎮壓收場。

美國芝加哥大學中國政治專家楊大利表示，當局希望透過把學生送回老家的手段來“化解局勢”。他說：“對學生而言，他們已經連續被關在校園裡好幾個月。對其他人而言，當然，就業前景被毀、生意和一切種種都徒增挫折，已經滿腹焦慮好些時日。”

中共當局下令進行大規模核酸檢測，並對感染激增地區實施其他封控。但在許多城巿要求民眾避免旅行而且管制人流移動之際，送學生返鄉的作法並不尋常。