港府建議人大釋法：中方涉港機構支持 評論指違司法獨立 予輸打贏要之感

香港/政治

香港特首兼維護國家安全委員會主席李家超首次就《港區國安法》建議中國國務院提請人大常委會釋法後，主管香港不同事務的三個中央機構分別發表支持聲明，指海外律師參與國安案件有違國安法的立法精神和初衷。不過，有法學專家和評論憂慮，港府做法否定了香港法院對國安案件的審判權，予人輸打贏要之感，亦明顯違背《基本法》與國安法有關司法獨立的規定。

廣告 繼續瀏覽後續

在香港最高級的法院拒絕港府律政司就壹傳媒創辦人黎智英聘請英國禦用大律師敖雲天(Tim Owen音譯)為其辯護律師後，特首建議向人大常委會提請釋法，以釐清海外大律師可否參與國安法中危害國家安全案件的工作，在港引發熱議和憂慮。

在北京，國務院港澳事務辦公室昨晚發表聲明，對李家超請求人大常委會釋法表示充分肯定和堅決支持，指黎智英及其團夥在2019年修例風波中犯下的罪行，必須依法追究、「徹底清算」，而他涉嫌勾結境外勢力，但卻獲批由英國禦用大律師代理案件，與國安法關於三權須有效防範、制止和懲治危害國安行為的規定相悖，違反國安法的立法精神和法理邏輯。

其後，中央政府駐港聯絡辦公室亦發表聲明，稱香港社會各界「普遍」認為，准許沒有本地全面執業資格的海外律師，參與勾結外國勢力罪的抗辯實屬罕見，不僅為外國插手干預開了方便之門，亦有損本地律師的聲譽。

駐港國家安全公署發言人則對海外大律師代理參與勾結外國勢力的國安案件，表示嚴重關切，認為事件有違國安法立法初衷，也為國安案件埋下隱患，這絕非多慮，將密切跟進事態發展。發言人強調，公署將堅決防範，兜牢國家安全底線，決不允許國家安全「一孔破窗」。

另外，參與香港國安法起草的中國國際關係學院副院長畢雁英接受中通社訪問時指出，根據國安法，香港維護國家安全委員會的工作不受香港任何其他機構和個人的干涉，故其決定不接受司法複核和任何訴訟，因為監督和問責工作由中央負責，不接受地方司法機關的香港法院的司法複核。

建制派立法會議員多支持提請人大釋法，但新思維議員狄志遠則對港府做法表示遺憾，認為港府不應輕易提請釋法，憂慮這會予公眾港府有「輸打贏要」之感，不利加強市民對國安法的信心。

另外，澳洲悉尼大學法學院中國法教授凌兵向《明報》指出，釋法顯然影響黎智英的審判和被告的辯護權，但更深遠的潛在影響，在於這做法否定了香港法院對國安案件的審判權，日後無論法院如何判決，只要特首認為影響國安，便可對裁決視而不見，用釋法實現檢控一方希望達到之目的，明顯違背《基本法》與國安法有關司法獨立和司法審判權的規定。

他又說，國安法規定保障被告人「依法」享有辯護權，理應包括《基本法》94條及本地法律允許海外律師出庭的制度，故不能認為立法時忽略了對辯護律師安排的規定，其中國安法第63條對辯護律師規定了保密義務，亦反映立法者意識到辯護律師可能對國家秘密的影響，因此國安法未有禁止外國律師參與，應視為立法者沒有改變現有法律的原意。