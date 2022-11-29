白夏：中國人終於站出來了

中國/人權

中國國內連日來發生反對清零政策的大規模示威遊行，示威民眾罕見地喊出了共產黨下台，習近平下台等口號！引發西方輿論地高度關注！如何評論中國國內突發抗議浪潮？許多西方輿論將中國示威活動與伊朗國內爆發了兩個多月的抗爭活動相提並論，這兩者之間有何可比性?

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法廣就此電話採訪了法國知名漢學家白夏教授。

白夏教授表示終於看到了中國人站出來的這一天，他說他一直在着急，這麼多國家的人都站出來反抗了，伊朗是一個多麼可怕殘酷的體制，但是，伊朗人還是勇敢地站出來了，中國人的臉面往哪裡放啊？

不過，這一次終於看到了，中國人終於站出來了，中國社會終於表達了他的活力，雖然很難成功，但是，終於在黑暗中看到了希望。而且他們還喊出了習近平下台這樣的以前從未喊過的口號，而且他們的喊話的方式同香港人差不多，另外，這次示威活動出現在全國各地，再次證明了互聯網的力量，雖然中國的互聯網管控十分嚴厲。雖然公民社會的力量已經不存在，再就是抗議的方式十分聰明有特色，比如說 A4白紙等等 ; 他們還喊出了許多帶有政治色彩的口號，原來以為中國的年輕人不太政治化，所以，中國年輕人從躺平到喊口號是一個很有意思的現象。

白夏教授還認為中國抗爭活動唯一的出路是在中共黨內有人可以支持社會不滿人群，但是，目前他沒有看到。不過，他認為，海外民運人士致函李克強與汪洋等人的方式或許並不是一個理想的方式，他認為呼籲他們帶頭反抗是不太現實的。他認為黨內高層的官員也同樣害怕習近平的恐怖執政方式。當年，八九六四的時候之所以可以規模宏大，就是因為在黨內有支持的力量。

他認為習近平在清零政策問題上是進退兩難，他既不可以放棄他的政策，而同時繼續推行會引發更大的困難。