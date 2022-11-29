白紙抗議前景有憂 學者擔心北京當局趁勢上新疆化管控

中國/白紙抗議

被視為六四後中國最大群眾運動的“白紙運動”能否持續發展，學者看法保守。其中有專家認為，中國當局若出手鎮壓，可能會藉機加強對社會控制，進而把新疆管控模式套用在全國。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社署名邱國強引述媒體報道說，澳大利亞悉尼科技大學教授馮崇義指出，“白紙運動”已遍地開花，分散各地的參與者都對政府不滿，雖然沒有組織，但也是一股強大的力量，他們面對的問題與以往的維權事件不同，都對習近平這個人和這個政府帶來的民生災難，產生共同性的憤怒，目標很明確。

據馮崇義在自由亞洲接受採訪時表示，由於“白紙運動”參與者是使用翻牆軟件的年輕一代，能突破官方網絡監控；而年長的參與者也可用口頭傳達方法散播訊息，避開當局監控。如果抗爭能持續，“白紙運動”有機會成為推動社會改變的力量。

該報道稱，但其他多數學對“白紙運動”的可持續性看法保守。中國政治學者陳道銀認為，“白紙運動”參與者的訴求都對中國政府不滿，但大多數人只針對防疫封控政策，而要求自由民主和改革的比重不高。只要官方放鬆管控，參與抗爭的人數會大幅減少。

陳道銀說，以河南富士康事件為例，雖然鬧得挺兇，但當宣布賠償人民幣1萬元給離職者後，抗爭馬上煙消雲散。因此，參與者能否達成集體行動，是“白紙運動”能否成功的關鍵指標。他認為，依中共的思維，一定會把事件與“顏色革命”和境外敵對勢力連結，並採取更針對性的方法因應，中國知識界和菁英界沒有參與抗爭，會大大影響運動的組織能力和影響力。因此，“白紙運動”很有可能只是曇花一現，不會對中共政權帶來大的衝擊。

中央社說，同樣不看好“白紙運動”發展的日本靜岡大學教授楊海英認為，這場運動各地都有，但沒有橫向聯繫的現代化的手段，也沒有橫向發展的趨勢，因此行動範圍並沒有再擴大的傾向。相信中國政府也不會讓運動橫向聯繫和發展，最終成不了大氣候，被鎮壓下去只是時間問題。據楊海英認為，屆時中國當局若出手鎮壓，會同時把在新疆等地使用的管控模式套用到全國。