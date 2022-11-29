白紙抗議運動：中共政法委下令堅決打擊

中國/清零/白紙抗議

中國最高安全機構中共政法委要求對 "敵對勢力 "進行 "鎮壓"，此前在中國各大城市發生了反對清零限制和要求更多自由的抗議活動。中國官方至此沒有公開為白紙革命定性為顏色革命，境外勢力陰謀挑動，這是第一次公開要求打擊敵對勢力滲透與破壞。

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據法新社今天報道稱，根據中國國營中國新華社發布的中共政法委會議記錄，執政的共產黨政法委表示 "有必要依法打擊敵對勢力的滲透和破壞活動"。

中共政法委稱，關鍵是要 "堅決依法打擊企圖破壞社會秩序的犯罪行為，堅決保護社會穩定"。

中國的疫情清零政策已經實施了近三年，本周末在幾個城市成為抗議的目標，這是自1989年受到嚴厲鎮壓的民主抗議活動以來最廣泛的抗議運動。

法新社說，抗議活動的根源在於對政治制度的深刻不滿。

據法新社駐北京和上海的記者報道，周二，中國主要城市的大量警力顯示震懾力。

據中央社署名邱國強報道稱，“白紙運動”過後，中共中央政法委28日即召開委員全體會議強調，要“堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為”，確實維護社會大局穩定。

中共中央政法委微信公眾號“長安劍”29日晚公布，新任中央政法委書記陳文清28日主持召開這項會議。兼任政法委副書記的中國公安部長王小洪、兼任政法委委員的最高人民法院院長周強、最高人民檢察院院長張軍也出席會議，公檢法系統負責人全數到齊，被認為是中共當局對“白紙運動”的表態。

中央社說，根據公布內容，會議傳達學習中共中央近期決策部署。並強調政法機關要以有力舉措貫徹落實中共20大精神，“堅決維護國家安全和社會穩定”。