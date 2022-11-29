白紙革命：傳中國警創釣魚帳號 假借分享抗議事件掌握抗爭者資訊

中國/白紙革命

“白紙革命”在中國迅速蔓延，過去幾天曾發生抗議行動的地區明顯可見警力大增，近日也屢傳抗爭者遭強制逮捕。不僅如此，有消息指中國警方在推特創設“釣魚帳號”，以“紀錄各地抗議事件”為名，要求網友提供相關詳細資訊，引發熱議。

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據自由時報今天報道稱，中共無腦防疫措施引爆民怨，近幾天中國各地陸續發起抗議活動，網上也可以看到不少警方強硬逮捕抗爭者的畫面，引發外界關注。中共官媒《新華社》旗下《瞭望東方周刊》前主編賈葭今天（29日）透過推特表示，近日推特上突然出現一個名為“中國抗議China Protest 2022”的用戶，很有可能是中國警察的釣魚帳號，目的是掌握抗爭者集會相關資訊。

從“中國抗議China Protest 2022”的推特頁面可以看到，該帳號為本月初創，第一篇文是從27日開始發布，主要分享各地抗議活動內容，當中也不乏批評共產黨和中國國家主席習近平的言論。頁面介紹欄宣稱“忠實紀錄2022年正在進行中的中國抗議事件，歡迎私信投稿，請標明時間、地點等詳細資訊”。

據該報道稱，雖然該帳號分享之影像畫面與PO文內容看不出與中國警方有掛勾，但賈葭指稱，“多方清晰信息顯示，這是一個警方釣魚帳戶，千萬不要加入這個帳戶建議的Telegram群組！”據該報道稱，至於消息是否屬實，尚無法得到證實。