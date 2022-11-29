神舟十五號載人飛船發射升空

中國神舟15號

11月29號23點08分，神舟十五號太空飛船，運送三名航天員前往中國空間站，此次任務是載人航天工程今年第六次任務，也是空間站建造階段最後一次飛行任務。

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同前兩次任務一樣，神舟十五號乘務組將在軌工作和生活6個月時間，神舟十五號入軌後，將採用自主快速交彙模式，與天和核心艙前端對接，將形成三艙三船完全體，也是中國空間站最大的終極構型，總重量達到180噸。

隨着神舟十五號的到來，中國空間站又增加3名航天員，加上神舟十四號三名航天員，總共將有6名航天員齊聚空間站。

由於神舟十四號乘務組的三名航天員，他們的任務同樣是6個月時間，按計畫還有數天時間，也就是說在這個幾天的時間裡，將會有6名航天員共同生活。

神舟15號載人太空船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙前向埠，形成三艙三船組合體，這是大陸太空站目前最大的構型，總質量近百噸。在軌駐留期間，神舟15號太空人乘組還將迎來天舟6號貨運太空船、神舟16號載人太空船的來訪對接，計畫於2023年5月返回東風着陸場。

據介紹，目前太空站組合體狀態和各項設備工作正常，具備交會對接與太空人乘組輪換條件。神舟15號載人太空船和長征2號F遙15運載火箭產品品質受控，神舟15號太空人乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，發射前各項準備工作已基本就緒。神舟14號乘組計畫於一周內完成在軌輪換任務，返回東風着陸場。