美國華人聲援中國白紙革命

習近平

包括中國留學生在內的美國華人連日集會，聲援中國各地爆發的要求“習近平下台”、“中共下台”的反清零“白紙革命”。

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在紐約哥倫比亞大學校園內、和紐約大學附近的華盛頓廣場，27日有大批華人和中國留學生冒着寒風細雨，像中國大陸同胞那樣，手舉白紙，高喊北京四通橋英雄彭立發打出的口號：“不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民！”集會人士並貼出標語：“支持中國人要求民主法治、表達自由的訴求！”

27日晚，在中國駐洛杉磯領事館的門口，集會的華人手持白紙，或者舉着“不要核酸要吃飯”、“不自由，毋寧死”等標語，聲援中國爆發的“白紙革命”。一位女士表示這是她第一次參與抗議活動，在來之前有很多緊張和不安，但看到中國各地有人冒着被逮捕的風險走上街頭抗議，這讓她備受鼓舞，也想為中國民主做點什麼。一位男士表示：“我們是在中國的政治恐怖中出生和成長的一代人，最渴望變革，我們是最有責任行動的人。”

在舊金山，連日來，當地華人和中國留學生至少舉行了9場集會，聲援中國的"白紙革命"。27日入夜時分，有百多人聚集在舊金山中國領事館外，將蠟燭擺成“11.24”，悼念11月24日烏魯木齊火災的遇難者。參加集會的前89民運學生、“中國民主教育基金會會長方政”表示，令他印象深刻的是，參加本次活動的除了民運人士外，一大半參加者都是素不相識、從北加州各地趕來的民眾；集會者喊出了大家共同的心聲，就是“習近平下台、共產黨下台”。

在舊金山灣區奧克蘭華埠，一位商戶表示，作為海外華人，看到中國的年輕人手持白紙示威表達訴求，自己整個晚上都無法成眠。他認為，這顯示出中國民眾有了維權的意識，希望北京當局能理性和寬容地處理。