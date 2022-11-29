防堵白紙抗議 京滬等地布防重警

中國/清零/白紙抗議

中國北京和上海兩座城市周二今天仍有大量警察布防駐守，以防止在周末舉行的反對清零疫情限制和爭取更多政治自由的歷史性示威後再出現新的集會。

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據法新社今天自上海報道，在北京和上海警方正警惕避免新的示威活動。中國的共產黨當局正面臨著自1989年民主運動以來最廣泛的抗議運動。

因對近三年的嚴格的清零政策，包括反覆禁閉，現在幾乎每天都對居民進行新冠測試，民眾不滿情緒飽和，同時也對中國政治制度表達深深失望。

上周發生在新疆西北部地區首府烏魯木齊的一場致命火災成為蔓延全國的示威導火索。清零限制被指責阻礙了新疆大火的救援。但新疆政府在周一駁回了這種說法。

在全國許多城市經歷了一個多發示威抗議的周末之後，計畫在周一晚上舉行的幾次抗議活動沒有發生。法新社駐北京和上海的記者觀察到大量的警力布防。抗議者說，他們收到了警察的電話，調查他們在前幾天參加集會的情況。

在上海，周日有示威群眾要求習近平辭職，當地的酒吧工作人員告訴法新社，由於 "流行病檢查"，他們被命令在晚上10點關閉。

每一個地鐵站等地下出口都站着幾組公安人員。

周一白天，法新社記者看到有四人被捕，其中一人後來被釋放。法新社記者數了數，在周日上海抗議活動的中心即烏魯木齊街的100米範圍內停了12輛警車。

周一晚上，現場的一名30歲男子告訴法新社，"今晚空氣中瀰漫著緊張的氣氛，周圍有那麼多警察。"

周一在北京，在密布的監控攝像頭威嚇下，寒冷驟降，到處的警車和密集巡邏的警察，也阻止了任何進一步的集會。

但是，一些人確實設法聚集，包括在2019年受到支持民主的抗議活動的衝擊的香港。據法新社指出，數十人在香港中文大學向烏魯木齊火災的受害者致敬。他們高呼"不要忘記！"的口號。

離上海西南約170公里的杭州，根據社交網絡上流傳的圖片（法新社對其中一些圖片進行了地理標記），也可以看到安全部隊，據信同時爆發了小型示威活動。

中國當局對信息的嚴格控制和對國內旅行的健康限制，使得周末的抗議者總人數難以核實。但是，鑒於對任何形式的反對政府行為的鎮壓，這種廣泛的抗議示威在中國是罕見的。抗議立即引起了國際關注。

美國總統拜登說，他正在 "了解中國發生的一切"。聯合國人權事務高級專員的發言人傑里米-勞倫斯呼籲 "中國當局根據國際人權法律和標準對待示威活動"。